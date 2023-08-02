У СберМегаМаркета ребрендинг. Теперь он будет называться просто "МегаМаркет", переедет на домен megamarket.ru с домена sbermegamarket.ru, поменяет цветовую гамму. Мобильные приложения маркетплейса потеряли "Сбер" ещё в январе, но это связывали с санкциями против Сбербанка, которые могли заставить операторов магазинов приложений удалить продукты банка.

Реформы коснулись не только интерфейса, но и механизмов функционирования площадки. В частности, изменилась комиссия для продавцов по FBS.

Теперь тарификация зависит от графика отгрузки склада продавца. При отгрузке товара НЕ в день получения заказа комиссия увеличилась. Конкретная ставка комиссии зависит от категории товара и от выбранного в настройках склада графика отгрузки. Повышение комиссии при отгрузке НЕ в день получения заказа коснулась только продавцов, которые отгружают товар в Москве. Для продавцов из других регионов комиссия в этом случае не будет повышаться. В некоторых категориях комиссия изменилась в меньшую сторону, сообщили в Мегамаркете.

Можно надеяться, что теперь людям будет проще отличать маркетплейс Сбера от его же СберМаркета, который специализируется на доставке продуктов из магазинов и еды из ресторанов.