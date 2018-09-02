Исполняющий обязанности главреда Forbes Николай Мазурин рассказал о структуре нового совета директоров издания. В совет войдут три менеджера от владельца Магомеда Мусаева, трое сотрудников редакции, но большинство составят независимые директора в том числе герои публикаций журнала: «Мы хотим, чтобы это были люди из списка Forbes с безупречной репутацией и, что называется, self-made. Чтобы они не были никак связаны ни с приватизацией, ни с корпоративными войнами 2000-х. Пока не хотелось бы называть конкретные имена, но их несложно вычислить. У нас не так много людей, которые создавали большой бизнес с нуля. Пока с ними ведутся переговоры», — сказал Мазурин. Среди бизнесменов, подпадающих под данные критерии, по данным «Интерфакса», могли бы оказаться сооснователь и руководитель группы «Яндекс» Аркадий Волож, бизнесмен Александр Галицкий, создавший сеть магазинов «Магнит», бывший руководитель компании «Тройка диалог» Рубен Варданян, основатель группы «Рольф» Сергей Петров. Предварительно независимыми директорами согласились стать Эльмар Муртазаев и Елизавета Осетинская, бывшие главреды Forbes.

В конце августа группа ACMG бизнесмена Александра Федотова передала русскую версию журнала Forbes, бизнесмену Магомеду Мусаеву, предположительно за долги. При Федотове были уволены или ушли самостоятельно главред Николай Усков, издатель Наталья Гандурина и другие. Мусаев пригласил их обратно и взял на себя обязательства погасить долги издания, появившиеся при Федотове.