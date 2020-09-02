Bloomberg описывает очередную модель заработка майнинг-контор на примере Layer1, финансируемой Питером Тилем:

В течение получаса, когда ветрогенерация в штате Техас сильно упала и мгновенные цены на электричество выросли до 20 центов за киловатт, Layer1 отказалась от майнинга и отправила электричество «назад отправителю», в электросети, выручив 700% прибыли.

Такой период был невелик по продолжительности, стоимость такого гибкого управления работой дата-центра не раскрывается, но сама по себе модность подхода, когда компании демпфируют запрос на электричество в период просадки ветро- и/или cолнечной генерации, позволяет чувствовать себя «зелёным» и очень хорошими, поэтому о продаже напрямую закупаемой у ветро- и солнечной генерации в обычные электросети заявляет и Google.