ГК «Детский Мир», объявляя финансовые результаты Q2 и H2 2020, анонсировала обновление стратегии. Ритейлер собирается выйти на рынки онлайн-найма нянь и другого персонала, «телемедицины в части педиатрического мониторинга и отслеживания беременности, а также платного учебного и развлекательного контента».

Сейчас доля онлайн-продаж в общей выручке составляет 25,3%, «в среднесрочной перспективе» она должна дорасти до 45%. Онлайн-продажи планируется поднять благодаря ускорению доставки, расширению региональной логистической сети, открытию пунктов выдачи заказов в малых городах. За следующие три года откроются 5 распределительных центров, в них будет вложено более 5 млрд рублей.

Нашим ключевым приоритетом является достижение высочайшего уровня клиентского опыта во всех каналах продаж, в том числе достижение лидерства среди всех e-comm продуктов по удобству использования мобильного приложения и интернет-магазина. Также мы видим отличную возможность выйти на рынок цифровых сервисов для детей на базе трафика интернет-магазина detmir.ru.

Компания также сообщила о том, что завела корпоративный телеграм-канал, адрес которого прислала в виде QR-кода.

Консолидированная выручка «Детского мира» в первой половине 2020 выросла на 7,1% Y2Y и составила 59,9 млрд рублей (во втором квартале выручка выросла на 2,9%). Валовая прибыль -- 18 млрд руб.

Вклад онлайна в полугодовую выручку -- 14,1 млрд. В Казахастане выручка упала на 6,1%.

Продажи магазинов выросли, как и размер среднего чека, но объем чеков упал на 3%.

В июне 2020 года состоялось SPO компании -- на биржу отправились 15,9% или 118 млн акций, в целом там оказались 75% минус одна. У АФК «Система» остались 20,38%, у Российско-китайского инвестиционного фонда — 4,62%. В сентябре «Система» и РКИФ объявили о продаже и этих долей по 112 рублей за акцию. «Система» выручит от сделки почти 16,9 млрд рублей, РКИФ — 3,8 млрд рублей. К среде цена акций на Мосбирже снизилась до 111,3.

В результате этой сделки «Детский мир» становится первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. У компании появится новый Совет директоров, «большинство в котором будет принадлежать независимым директорам».