Netflix будет работать в России вместе с национальной медиагруппой, сообщил сайт BroadbandTVnews, информацию подтвердило издание Vedomosti.ru

Основными свойствами русифицированного Netflix станет:

Полностью русифицированный интерфейс Netflix

Цена подписки в рублях ( от 599 до 999 в месяц)

от 599 до 999 в месяц) Добавление контента НМГ и его партнёров ( можно заценить список на «Кинопоиске»)

Запустится это всё в октябре 2020-го года