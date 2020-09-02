Netflix локализуют для России в партнёрстве с «Национальной медиа группой»


Netflix будет работать в России вместе с национальной медиагруппой, сообщил сайт BroadbandTVnews, информацию подтвердило издание Vedomosti.ru

Основными свойствами русифицированного Netflix станет:

  • Полностью русифицированный интерфейс Netflix
  • Цена подписки в рублях (от 599 до 999 в месяц)
  • Добавление контента НМГ и его партнёров (можно заценить список на «Кинопоиске»)

Запустится это всё в октябре 2020-го года

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