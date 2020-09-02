Netflix будет работать в России вместе с национальной медиагруппой, сообщил сайт BroadbandTVnews, информацию подтвердило издание Vedomosti.ru
Основными свойствами русифицированного Netflix станет:
- Полностью русифицированный интерфейс Netflix
- Цена подписки в рублях (от 599 до 999 в месяц)
- Добавление контента НМГ и его партнёров (можно заценить список на «Кинопоиске»)
Запустится это всё в октябре 2020-го года
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И тут же принц Гарри оказывается партнёром Netflix по производству контента?
https://news.mail.ru/society/43211827/
Совпадение?