В финансовом отчёте голландской Yandex N.V. за второй квартал нашли упоминание о том, во сколько компании обойдутся претензии российских регуляторов к монополизации обогащённой выдачи, защите пользовательских данных, компенсаций попавшим в аварию в такси. Разбирательства с регуляторами, включая недовольную колдунщиками ФАС, оцениваются в 4,377 млрд рублей, вопросы по устройству, данным, такси и «прочее» — в 3,275. По итогам первого полугодия 2021 года Яндекс получил 4,02 млрд рублей скорректированной чистой прибыли, этот показатель упал на 43% Y2Y

As of June 30, 2021, the Company was subject to various legal and regulatory matters that have arisen in the normal course of business. Related claims amounted to RUB 3,275 ($45.2) and include, among others, employment related claims, data and privacy matters, claims for compensation in connection with car accidents in the Taxi segment, claims for termination of contracts, copyright infringement claims and other matters. Regulatory matters amounted to RUB 4,377 ($60.5) and include administrative proceedings in the Russian

competition authority. The Company has not recognized a liability in respect of those claims and administrative proceedings because management does not believe that the Company has incurred a probable material loss by reason of any of those matters.