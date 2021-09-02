Андрей Дороничев рассказал в Инстаграме, что уходит из Google после 14 лет работы в компании. С 2018 года он был директором по продукту Stadia. Это «облачный игровой потоковый сервис», который официально открылся в 30 странах мира в 2019 году. В феврале 2021 года Google закрыл внутренние студии, которые должны были разрабатывать эксклюзивные игры для Stadia. Руководителями и сотрудниками студий были выходцы из известных игровых компаний-разработчиков. В мае руководство утверждало, что «платформа жива и здорова», хотя курс ее развития сменился, и количества пользователей не называло.

С 2010 по 2014 год Дороничев возглавлял развитие мобильных продуктов YouTube: «Я помогал запускать мобильные приложения YouTube в 2018 году», пишет он на LinkedIn.

Спасибо Google. Это было самое невероятное приключение в моей жизни. Люблю вас бесконечно. Горжусь, всем что мы построили. Буду ждать ваших новых прорывов. А сам отправляюсь дальше. Исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант.

С игр Дороничев и начинал свою карьеру, о чём рассказал в 2017 году в интервью проекту «Русские норм».