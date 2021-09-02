Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал CNews о том, как государство стремится обслуживать граждан цифровыми сервисами и о революционной платформе «Гостех».

Я, безусловно, говорю от имени правительства как вице-премьер, курирующий цифровое развитие, которое мы видим только в связке с высшим образованием и наукой. Этот триумвират — вузы, технологические заказчики и наука — провязывает цифра. Из этих элементов складывается национальная инновационная система. Мы многое делаем, чтобы реализовать активно обсуждавшуюся здесь, в «Бункере» (Координационном центре Правительства — ред.), миссию клиентоцентричного правительства. Эта клиентоцентричность пришла с председателем правительства Михаилом Мишустиным из Федеральной налоговой службы, которая совершила цифровую трансформацию на основе как раз клиентоцентричного подхода, превратившись из фискального органа, налоговой полиции, — в клиентоориентированную, открытую и прозрачную организацию. В итоге ФНС приветствует отсутствие личного контакта человека с государством и его добровольное следование установленным правилам, которое стимулируется различными нефискальными средствами. Яркий пример — мы видим, как новый быстрорастущий сегмент самозанятых, работающих по упрощенной налоговой схеме, ведет к стремительному обелению традиционно серого сегмента экономики.

До конца этого года мы подключим все социально-значимые объекты, в том числе все школы. Подключение населенных пунктов до 100 и до 500 человек будет идти и дальше — за счет средств фонда универсального обслуживания, в который выделяют средства телеком-операторы. Останутся точки, куда для коммерческих компаний экономически неоправданно протягивать оптоволокно. И вот для таких удаленных мест устойчивое покрытие интернетом будет достигаться за счет спутниковых группировок, которые обеспечат покрытие в том числе арктического пути.

Конечно, мы хотим, чтобы устройства были российскими, работали на базе отечественной мобильной операционной системы «Аврора», для которой создаются планшеты и мобильные телефоны. Да, их еще надо доработать, чтобы они были конкурентоспособными, но по интерфейсу и скорости работы они уже достаточно близки к популярным у пользователей устройствам.

И здесь очень хочется избежать шельмования и популизма, когда некоторые цифровые диссиденты пытаются представить цифровизацию как некую угрозу образованию либо попытку заменить традиционное образование. Наоборот, мы его абсолютные апологеты, и считаем, что образование должно быть именно личным.

Но мы многое делаем и для стимулирования образовательных программ, рассчитанных не на людей, которые будут кодить, а на пользователей современных цифровых систем. В школах появятся двухгодичные бесплатные факультативы для обучения цифровым навыкам, в первую очередь — программированию. В 100 вузах откроются цифровые кафедры (по аналогии с военными), на которых студенты, обучающиеся на разных направлениях, параллельно с получением высшего образования смогут получить дополнительную квалификацию в сфере ИТ. Развиваем и среднее специальное профессиональное образование. Исследования показывают, что не обязательно проходить обучение все пять лет в вузе. По многим востребованными направлениям можно готовить ИТ-специалистов гораздо быстрее.

«Цифровой спецназ» работает: на недавней встрече с руководителями по цифровой трансформации я дал поручение, чтобы они начинали нести ответственность за эффективность своих подведомственных руководителей по цифровой трансформации в регионах. То есть, выстраивается сквозная вертикаль, по которой отраслевые специалисты, понимающие предметную область и обладающие ИТ-компетенциями высокого уровня, управляют цифровой трансформацией органов государственной власти на всех уровнях: муниципальном, уровне субъекта РФ и федеральном. Построена система переиспользования лучших практик. На закрытых совещаниях у нас есть так называемый раздел «хвастушек»: презентаций лучших кейсов, внедрений, решений. Создан уже депозитарий конкретных решений, которые с переходом на «Гостех» будет еще проще масштабировать.

Смысл в том, что государство получает возможности эксплуатации систем, аналогичных по уровню технологической зрелости Amazon Web Services или Microsoft Azure. «Гостех» — это облачное платформенное решение с единой средой разработки, с сервисными системами, с маркетплейсом для переиспользования лучших сервисов. Мы навсегда уйдем от традиционного способа поддержки государственных информационных систем, когда ведомства стремились сделать свой ЦОДик, накупить техники, нанять программистов и написать программу, которую надо будет постоянно обновлять. «Гостех» — это обновляемая платформа, PaaS, ее ядро было разработано «Сбером». А «Гособлако» — инфраструктурная часть, IaaS, заточенный под PaaS.

«21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко стал заместителем Михаила Мишустина, назначенного несколькими днями ранее председателем правительства РФ». Он курирует программу «Цифровая экономика». До этого с 2015 года он был председателем правления «Газпром Медиа».