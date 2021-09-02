«Бывший главный редактор „Ведомостей“ и заместитель главреда „Медузы“ Татьяна Лысова начала работать в Альфа-банке, сообщил „Ъ“ источник на медиарынке». Госпожа Лысова будет «лидером инвестиционной редакции». Коммерсант припомнил Лысовой, что она считает время своего главредства в «Ведомостях» лучшими годами издания, но не уточнил, как она будет делить заботу о контенте банка с Александром Поливановым, который стал главредом в июле, до этого работал в Sports.ru, «Медузе», «Ведомостях», «Ленте.ру». Известно только, что взаимодействовать она с ним будет.

Теперь я буду заниматься в Альфа-банке контентом про инвестиции", — заявила Татьяна Лысова. В банке уточнили, что она будет курировать контент мобильного приложения и Telegram-канала «Альфа-Инвестиции», обучающие курсы для клиентов и новые каналы коммуникаций. Татьяна Лысова будет взаимодействовать с Александром Поливановым, главным редактором Альфа-банка.