Российские системы электронного документооборота 1 сентября подверглись массовой DDoS-атаке со стороны иностранных хакеров, заявили в Минпромторге. В министерстве добавили, что «сообщения с призывами к кибератакам на российские сервисы ЭДО появились в украинских Telegram-каналах». Атаки произошли в день начала нового этапа маркировки молочной продукции.

С 1 сентября все участники рынка должны передавать сведения в систему через ЭДО, а вывод молочной продукции из оборота должен фиксироваться через контрольно-кассовую технику. Как отмечалось в одном из украинских Telegram-каналов, одной из целей атаки было «предотвратить поступление молочных продуктов на полки магазинов». Специалисты в области кибербезопасности проводят экспертизу инцидента. «Мы видим почерк тех же ботнетов, которые наблюдаем с февраля 2022 года,— отмечает руководитель направления защиты на уровне L7 в DDoS-Guard Дмитрий Никонов.— Технически атаки не отличаются от тех, что мы наблюдали ранее. Но примечательно, что тенденция сместилась в сторону увеличения количества атак, а их мощность и продолжительность стали значительно меньше».

Также неизвестные атаковали «Яндекс такси» и вызвали несколько десятков машин на Кутузовский проспект в Москве. Результат – потерянное время водителей и гигантская пробка на проспекте. Кто стоит за атакой, неясно. «Яндекс» утверждает, что встроил в свой защиту от подобных инцидентов, чтобы в будущем такое не повторилось.