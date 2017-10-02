Александр Тынкован стал владельцем 20% маркетплейса Goods.ru (ООО «Маркетплейс»).

Как пояснили RNS в пресс-службе Goods, ранее Тынковану принадлежала номинальная доля маркетплейса 0,1%, а 99,9% принадлежало ООО «М.Видео Менеджмент», «дочке» ПАО «М.Видео». Теперь «номинальная стоимость доли ООО «М.видео Менеджмент» в размере 999 млн рублей составляет 80 %уставного капитала ООО «Маркетплейс», а номинальная стоимость доли Тынкована в размере 249,75 млн рублей составляет 20% уставного капитала ООО «Маркетплейс».

«М.видео» анонсировали запуск Goods.ru 16 февраля 2017 года, и фактически показали интернет-проект в середине апреля. В это время готовилась продажа бизнеса «М.видео» группе «Сафмар» — Goods тоже должен был отойти «Сафмару» после закрытия сделки. В конце апреля группа «Сафмар» сообщила о приобретении доли Александра Тынкована и его партнеров в «М.видео», и консолидации: М.видео, «Эльдорадо», Goods.ru и объявила:

ООО «Маркетплейс» (электронная торговая площадка GOODS.RU) также войдет в состав «Сафмар Ритейл» и будет развиваться в соответствии с объявленным ранее планом. Александр Тынкован и Павел Бреев станут партнерами Группы САФМАР в этом проекте, выкупив по номинальной стоимости 20% в уставном капитале ООО «Маркетплейс».

В июле 2017 года выяснилось, что группа «Сафмар» («Техносила», «Эльдорадо» и «М.Видео») продала онлайн-гипермаркет E96.ru прежним собственникам — Борису Лепинских и Дмитрию Пивоварову. В 2014 году они объединили бизнес E96.ru с интернет-магазинами «Сотмаркет» и «Ютинет», однако столкнулись со сложностями, две последних площадки не выжили — перепродать эти магазины тоже не удалось. Сам E96.ru в 2016 году всё-таки купила «Техносила», но и её владельцам интернет-магазин не пригодился — так как через полтора года, летом 2017, уже сама «Техносила» прекратила существование, а «Сафмар» объявил, что он сосредоточится на ключевых для себя брендах и Goods.ru.