Сервисы Facebook обошли в России «Яндекс» по ежедневной мобильной аудитории. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope. Ежедневная мобильная аудитория всех проектов Facebook в России составила 15 млн пользователей, а аудитория «Яндекса» — 9,7 млн. WhatsApp, мессенджером компании, каждый день пользуются 10,2 млн человек, Instagram — 9 млн, Facebook — 5 млн. По совокупной аудитории с десктопными пользователями отрыв Facebook от тройки лидеров Рунета (Google, «Яндекс» и Mail.ru Group) не велик: хотя бы раз в месяц его сервисами пользуется на 12% человек меньше, чем сервисами «Яндекса» (35,3 млн и 40,2 млн соответственно).