Беспилотные автомобили могут появиться в России на трассах общего пользования для тестирования, для этого создадут специальные территории. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на председателя правления фонда «Сколково» Игоря Дроздова. По словам директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова, курирующего в АСИ тему беспилотников, в этих зонах у беспилотников будет свой правовой статус.