Глеб Суворов к юбилею «Роем!» проанализировал проблемы издания. В основном проблемы касаются того, что «в комментарии пришли многословные и малоосмысленные пропагандисты»:
2 октября 2017 года roem.ru исполняется 10 лет. «Роем» был для меня одним из основных источников новостей про рунет. […] Однако, в последние пару лет Роем.ру начал умирать. […] Чтобы проверить эти субъективные соображения, я решил пересчитать все с самого начала и попробовать понять — как так вышло?
Юбилей и диагноз Роем.ру — Gleb Suvorov — полный текст на Medium
Выдержки:
Проанализировал полные тексты и получил восемь основных групп тем, которые волновали редакцию. Вот картинка с топом тегов, проставленных редакцией к этим статьям (теги для проверки, тематики по полным текстам подбирались).
Интересно, что на самом старте проекта «Роем!» больше писал про кадровые перемены в индустрии. После 2012 года пошел рост новостей юридической тематики, связанных с теми или иными законами и/или будущими блокировками, инициативами депутатов и прочими политическими явлениями. В 2014-м начался рост текстов про e-commerce, еще через год увеличилась доля текстов про «деньги».
Новости — это хорошо, но любим мы «Роем» не за них, а за жизнь в комментариях. Половина новостей осталось вообще без внимания юзеров, еще 30% постов получили по десять и меньше комментариев, около 1% постов собрало больше 100 комментариев. Древний лимит в 500 комментов преодолели только 15 тредов, а тысячных тредов всего три. Вот они 1, 2, 3.
Видно, что с самого начала был постепенный рост количества активных юзеров-комментаторов, а где-то после «Украины» «Роем!» пережил юзероцид и попал в серьезный нисходящий тренд.
Если посмотреть на самих комментаторов, то конечно они отличаются — кто-то пишет много коротких комментов, кто-то пишет длинные простыни. Без учета 54 637 комментариев от Альтер Эго, самые активные участники за 10 лет — это конечно Юрий Синодов (13 тысяч комментариев) и Игорь Ашманов (9 тысяч комментариев).
Юзеры отсортированы по количеству комментариев, график показывает количество слов каждого. Если смотреть по объему текста — Игорь Ашманов кузнец контента номер 1 — практически превратил «Роем!» в блог, в некоторые периоды времени генерирует до 7% всего текста. Объем его комментариев в 2 раза больше чем «Война и Мир», больше чем вся серия про Гарри Поттера и равен первым четырем книгам «Игр Престолов».
На «Роем!» есть опция «псевдоанонимных» комментариев — когда пользователи сайта могут оставлять «анонимные» комментарии, если по каким-то причинам — корпоративная этика, NDA или еще каким-то, они не могут подписаться своим именем. Длительное время эти анонимные комментарии были источником всевозможных инсайдов и честных оценок.
По ощущениям, снижение активности среди «старых» юзеров было связано с повышением накала дискуссии — вместо веселого обмена мнениями обо всем на свете, включая, конечно, и it-технологии, в комментариях начались активные измерения черепов, уровней патриотизма и прочая борьба за мир. Немножко поколдовав над sentiment analysis, который, конечно, еще не очень точный для русского языка, получим вот такой график уровня недовольства комментаторов.Как это ни странно, победителем в нашем импровизированном соревновании объявляется Игорь Ашманов!
Выводы
- Цензура убивает все живое кроме троллей.
- Роем постигла та же судьба, что и многие остальные площадки (большие и маленькие) рунета.
- Все это следствие украинской истории и ужесточения законодательства, равно как и усиления политики «жрите, что дают».
Рекомендации как оживить Роем?
- Ослабить модераторские вожжи.
- Забанить токсичных юзернеймов, ввести политику инвайтов, а возможно и карму.
- Дать больше места для обмена чужим интересным контентом, вернуть UGC.
- Внести мелкие технические правки — чтобы это поделие перестало тормозить, емэйлы стали работать как надо
и т. д. и т. п.
Комментарий «Роем!»: В комментарии призываются поздравления, здравая критика, а также сообщения о том, что раньше сахар был слаще, а вода — мокрее.
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Игорь Ашманов в бессильной печали:
Глеб молодец, так и есть поляризация убивает саму идею поиска истины, как будто уже война началась и все разбрелись по окопам, мнение и истина уже не важны, важно в кого ты «стреляешь», а это грустно.
Круто автор заморочился со статистикой. Выводы, правда, на мой взгляд притянуты за уши. Никакой цензуры или вожжей модераторов на Роеме не было и нет. Вакханалия в комментах это наглядно демонстрирует. Украина если и повлияла, то на общее смещение интересов всего общества и редакторов в частности. Причины изменений я бы искал в изменении и взрослении индустрии, в изменении ландшафта медиа, развитии соцсетей, в появлении сильных конкурентов, и перетрубациях типа смен главредов и CMS.
Что касается токсичности, кармы и всякой модерации, то уверен это ничего не даст, карма так вообще в бег ботов может превратиться.
Если есть желание придать дискуссиям большую солидность то нужно считаю анонимность отменять, человек пишущий под своим именем, это совсем не тот человек который спрятался за ником.
Ситуация похожая на многих ресурсах.
Думаю наибольший вклад в это внесла даже не политика по контролю за интернетом, а уменьшение количества топовых специалистов в России.
При этом количество россиян, образованных в IT, может быть даже и выросло, но критерии попадания в «специалисты» тоже очень сильно выросли. И то, что раньше требовалось обсуждать, то теперь уже оказалось давно сделанным и задокументированным, и со статьей в википедии и пр. А на новое — мозгов не хватает (нет критической массы достаточно образованных и коммуникабельных спецов).
> Игорь Ашманов Да меня можно забанить. Это не поможет.
Будет просто меньше пятисотенных тредов. Но не станет больше инсайдов и острых тем.
Полностью согласен. Просто больше новостей будет без комментариев, что приведет к оттоку оставшейся аудитории. Сегодня Игорь — один из факторов, удерживающих роем от окончательного превращения роема в обычное СМИ типа газеты или журнала.
Напишу многословный. Это не конкретный ресурс, а общая тенденция. Многие форумы, разных тематик, такой же цикл переживают. Просто люди пишут именно чтобы либо высказать свои соображения либо в процессе дискуссии получить оценку своих рассуждений
и т. д. Это какбэ перманентная калибровка своего мироощущения с мироощущениями массы других всяких людей.
Если специализированные технические форумы затухают после получения ответов основной массой интересующихся на основную массу узкоспециальных вопросов (и потом опять скатываются в обсасывание политической белиберды), то здесь особо узкотехнические вопросы и не затрагиваются. А политику эту чего обсуждать — уже все и так ясно и понятно. Таким образом, массовый пользователь дано для себя выводы сделал и ответов уже не ищет — они и так и очевидны и ежедневное подтвержение находят, так что обсуждать и зачем?
А агитаторы — (если предположить что не влоб платные, даже) — то, видимо, действительно люди с некоторми мозгами набекрень. И сами это ощущают и пытаются лишний раз сами себе доказать что бекрень не критичен.
>Сегодня Игорь — один из факторов, удерживающих роем от окончательного превращения роема в обычное СМИ типа газеты или журнала.
Вот кстати да, я например залип на Роем именно из-за Игорь Станиславовича, потому как с одной стороны он сам по себе Личность — настоящий патриарх российского IT, с другой стороны пишет живым языком, без малейшего налета официоза, свойственного такому рангу людей.
Скажу даже больше, роему нужно как то придумать как привлечь еще кого нибудь калибра Ашманова.
PS И да тоже считаю нужным увеличить кол-во подсказанных пользователями новостей.
PS2 90% ада по моему идет от анонимов, считаю нужно роему что то с этим делать, многим трудно свое мнение высказывать когда тебя в любой момент стайка анонимусов какашками закидает.
По мне, после ухода Синодова и начался весь этот Ашманий-Ад
Когда словесный понос ИС перестал кто-то сдерживать в принципе
В итоге в каждом топике с его присутствием постоянный срач.
ну и кто будет активно общаться в камментах, где хочешь не хочешь, а обольют непонятной субстанцией
А местный УЖК гордится кол-вом камментов. Ну, а че, пикабу для айтишников. Норм же. Вовлеченность растет.
Во-первых, у тебя болезненная фиксация на желании быть облитым непонятными субстанциями, Валера.
Вот у тебя и чувство, что ты облит в очередной раз. Ой, опять, извините.
Во-вторых, как ты представляешь себе «сдерживание» меня Синодовым?
Ты же пишешь, что он меня «сдерживал»? Как именно?
Ты бы посмотрел на топики без моего присутствия. Что тебе бросается в глаза?
Угу, у меня фиксация оказывается. А кто писал про «диагнозы по интернету"
Фиксации у Ваших бессменных оппонентов. Раз продолжают с Вами общаться
Я вообще не представляю процесс сдерживания. У меня другие, более интересные фантазии по жизни
Зачем смотреть топики без присутствия. Когда можно посмотреть любой топик, где будет овер 100 камментов. На 99% это будет срач. И на 99% Вы будете там главным заводилой. И на 100% это будет оффтоп
Однако знаю точно (еще со школы) — Любая власть развращает. Абсолютная власть- развращает абсолютно
Вы превратили Роем в свой бложик. Ну типа лебедевского. Хотите — хамите незнакомым людям, хотите — стишки про Путина постите.
Какой адекватный человек задержится в дискуссиях на Роеме?! Только те, несколько странноватых личностей с каким-то роем-фиксациями.
Ну и подводя итог. С уходом Синодова -Вы единственный, кто отвечает за этот ресурс. Поэтому все претензии к Вам.
ахаха)))) точно подмечено! былоб интересно еще в анализе увидеть и впрямь число постов, которые могут быть однозначно детектированы как оофтоп или срач.
Этобы была реально интересная статистика и динамика. А не только число камментов.
Думаю, никакой сложности или спорности при данной сортировке возникунть не должно))))