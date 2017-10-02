Юбилей и диагноз «Роем!»


Глеб Суворов к юбилею «Роем!» проанализировал проблемы издания. В основном проблемы касаются того, что «в комментарии пришли многословные и малоосмысленные пропагандисты»:

2 октября 2017 года roem.ru исполняется 10 лет. «Роем» был для меня одним из основных источников новостей про рунет. […] Однако, в последние пару лет Роем.ру начал умирать. […] Чтобы проверить эти субъективные соображения, я решил пересчитать все с самого начала и попробовать понять — как так вышло?

Юбилей и диагноз Роем.ру — Gleb Suvorov — полный текст на Medium

Выдержки:

Проанализировал полные тексты и получил восемь основных групп тем, которые волновали редакцию. Вот картинка с топом тегов, проставленных редакцией к этим статьям (теги для проверки, тематики по полным текстам подбирались).

Интересно, что на самом старте проекта «Роем!» больше писал про кадровые перемены в индустрии. После 2012 года пошел рост новостей юридической тематики, связанных с теми или иными законами и/или будущими блокировками, инициативами депутатов и прочими политическими явлениями. В 2014-м начался рост текстов про e-commerce, еще через год увеличилась доля текстов про «деньги».

Новости — это хорошо, но любим мы «Роем» не за них, а за жизнь в комментариях. Половина новостей осталось вообще без внимания юзеров, еще 30% постов получили по десять и меньше комментариев, около 1% постов собрало больше 100 комментариев. Древний лимит в 500 комментов преодолели только 15 тредов, а тысячных тредов всего три. Вот они 1, 2, 3.

Видно, что с самого начала был постепенный рост количества активных юзеров-комментаторов, а где-то после «Украины» «Роем!» пережил юзероцид и попал в серьезный нисходящий тренд.

Если посмотреть на самих комментаторов, то конечно они отличаются — кто-то пишет много коротких комментов, кто-то пишет длинные простыни. Без учета 54 637 комментариев от Альтер Эго, самые активные участники за 10 лет — это конечно Юрий Синодов (13 тысяч комментариев) и Игорь Ашманов (9 тысяч комментариев).

Юзеры отсортированы по количеству комментариев, график показывает количество слов каждого. Если смотреть по объему текста — Игорь Ашманов кузнец контента номер 1 — практически превратил «Роем!» в блог, в некоторые периоды времени генерирует до 7% всего текста. Объем его комментариев в 2 раза больше чем «Война и Мир», больше чем вся серия про Гарри Поттера и равен первым четырем книгам «Игр Престолов».

На «Роем!» есть опция «псевдоанонимных» комментариев — когда пользователи сайта могут оставлять «анонимные» комментарии, если по каким-то причинам — корпоративная этика, NDA или еще каким-то, они не могут подписаться своим именем. Длительное время эти анонимные комментарии были источником всевозможных инсайдов и честных оценок.

По ощущениям, снижение активности среди «старых» юзеров было связано с повышением накала дискуссии — вместо веселого обмена мнениями обо всем на свете, включая, конечно, и it-технологии, в комментариях начались активные измерения черепов, уровней патриотизма и прочая борьба за мир. Немножко поколдовав над sentiment analysis, который, конечно, еще не очень точный для русского языка, получим вот такой график уровня недовольства комментаторов.Как это ни странно, победителем в нашем импровизированном соревновании объявляется Игорь Ашманов!

Выводы

  • Цензура убивает все живое кроме троллей.
  • Роем постигла та же судьба, что и многие остальные площадки (большие и маленькие) рунета.
  • Все это следствие украинской истории и ужесточения законодательства, равно как и усиления политики «жрите, что дают».

Рекомендации как оживить Роем?

  • Ослабить модераторские вожжи.
  • Забанить токсичных юзернеймов, ввести политику инвайтов, а возможно и карму.
  • Дать больше места для обмена чужим интересным контентом, вернуть UGC.
  • Внести мелкие технические правки — чтобы это поделие перестало тормозить, емэйлы стали работать как надо и т. д. и т. п.

Комментарий «Роем!»: В комментарии призываются поздравления, здравая критика, а также сообщения о том, что раньше сахар был слаще, а вода — мокрее.

Выбор редакции

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Глеб молодец, так и есть поляризация убивает саму идею поиска истины, как будто уже война началась и все разбрелись по окопам, мнение и истина уже не важны, важно в кого ты «стреляешь», а это грустно.

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    ak

    Круто автор заморочился со статистикой. Выводы, правда, на мой взгляд притянуты за уши. Никакой цензуры или вожжей модераторов на Роеме не было и нет. Вакханалия в комментах это наглядно демонстрирует. Украина если и повлияла, то на общее смещение интересов всего общества и редакторов в частности. Причины изменений я бы искал в изменении и взрослении индустрии, в изменении ландшафта медиа, развитии соцсетей, в появлении сильных конкурентов, и перетрубациях типа смен главредов и CMS.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Что касается токсичности, кармы и всякой модерации, то уверен это ничего не даст, карма так вообще в бег ботов может превратиться.

    Если есть желание придать дискуссиям большую солидность то нужно считаю анонимность отменять, человек пишущий под своим именем, это совсем не тот человек который спрятался за ником.

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    soomrack > Альтер Эго контекст

    Ситуация похожая на многих ресурсах.

    Думаю наибольший вклад в это внесла даже не политика по контролю за интернетом, а уменьшение количества топовых специалистов в России.

    При этом количество россиян, образованных в IT, может быть даже и выросло, но критерии попадания в «специалисты» тоже очень сильно выросли. И то, что раньше требовалось обсуждать, то теперь уже оказалось давно сделанным и задокументированным, и со статьей в википедии и пр. А на новое — мозгов не хватает (нет критической массы достаточно образованных и коммуникабельных спецов).

    > Игорь Ашманов Да меня можно забанить. Это не поможет.
    Будет просто меньше пятисотенных тредов. Но не станет больше инсайдов и острых тем.

    Полностью согласен. Просто больше новостей будет без комментариев, что приведет к оттоку оставшейся аудитории. Сегодня Игорь — один из факторов, удерживающих роем от окончательного превращения роема в обычное СМИ типа газеты или журнала.

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    Джигсо

    Напишу многословный. Это не конкретный ресурс, а общая тенденция. Многие форумы, разных тематик, такой же цикл переживают. Просто люди пишут именно чтобы либо высказать свои соображения либо в процессе дискуссии получить оценку своих рассуждений и т. д. Это какбэ перманентная калибровка своего мироощущения с мироощущениями массы других всяких людей.
    Если специализированные технические форумы затухают после получения ответов основной массой интересующихся на основную массу узкоспециальных вопросов (и потом опять скатываются в обсасывание политической белиберды), то здесь особо узкотехнические вопросы и не затрагиваются. А политику эту чего обсуждать — уже все и так ясно и понятно. Таким образом, массовый пользователь дано для себя выводы сделал и ответов уже не ищет — они и так и очевидны и ежедневное подтвержение находят, так что обсуждать и зачем?
    А агитаторы — (если предположить что не влоб платные, даже) — то, видимо, действительно люди с некоторми мозгами набекрень. И сами это ощущают и пытаются лишний раз сами себе доказать что бекрень не критичен.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Сегодня Игорь — один из факторов, удерживающих роем от окончательного превращения роема в обычное СМИ типа газеты или журнала.

    Вот кстати да, я например залип на Роем именно из-за Игорь Станиславовича, потому как с одной стороны он сам по себе Личность — настоящий патриарх российского IT, с другой стороны пишет живым языком, без малейшего налета официоза, свойственного такому рангу людей.

    Скажу даже больше, роему нужно как то придумать как привлечь еще кого нибудь калибра Ашманова.

    PS И да тоже считаю нужным увеличить кол-во подсказанных пользователями новостей.

    PS2 90% ада по моему идет от анонимов, считаю нужно роему что то с этим делать, многим трудно свое мнение высказывать когда тебя в любой момент стайка анонимусов какашками закидает.

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    Valeratal No

    По мне, после ухода Синодова и начался весь этот Ашманий-Ад

    Когда словесный понос ИС перестал кто-то сдерживать в принципе

    В итоге в каждом топике с его присутствием постоянный срач.

    ну и кто будет активно общаться в камментах, где хочешь не хочешь, а обольют непонятной субстанцией

    А местный УЖК гордится кол-вом камментов. Ну, а че, пикабу для айтишников. Норм же. Вовлеченность растет.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Во-первых, у тебя болезненная фиксация на желании быть облитым непонятными субстанциями, Валера.
    Вот у тебя и чувство, что ты облит в очередной раз. Ой, опять, извините.

    Во-вторых, как ты представляешь себе «сдерживание» меня Синодовым?
    Ты же пишешь, что он меня «сдерживал»? Как именно?

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    Valeratal No

    Угу, у меня фиксация оказывается. А кто писал про «диагнозы по интернету"
    Фиксации у Ваших бессменных оппонентов. Раз продолжают с Вами общаться

    Я вообще не представляю процесс сдерживания. У меня другие, более интересные фантазии по жизни

    Зачем смотреть топики без присутствия. Когда можно посмотреть любой топик, где будет овер 100 камментов. На 99% это будет срач. И на 99% Вы будете там главным заводилой. И на 100% это будет оффтоп

    Однако знаю точно (еще со школы) — Любая власть развращает. Абсолютная власть- развращает абсолютно

    Вы превратили Роем в свой бложик. Ну типа лебедевского. Хотите — хамите незнакомым людям, хотите — стишки про Путина постите.

    Какой адекватный человек задержится в дискуссиях на Роеме?! Только те, несколько странноватых личностей с каким-то роем-фиксациями.

    Ну и подводя итог. С уходом Синодова -Вы единственный, кто отвечает за этот ресурс. Поэтому все претензии к Вам.

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    Джигсо

    ахаха)))) точно подмечено! былоб интересно еще в анализе увидеть и впрямь число постов, которые могут быть однозначно детектированы как оофтоп или срач.
    Этобы была реально интересная статистика и динамика. А не только число камментов.
    Думаю, никакой сложности или спорности при данной сортировке возникунть не должно))))

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