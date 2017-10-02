Глеб Суворов к юбилею «Роем!» проанализировал проблемы издания. В основном проблемы касаются того, что «в комментарии пришли многословные и малоосмысленные пропагандисты»:

2 октября 2017 года roem.ru исполняется 10 лет. «Роем» был для меня одним из основных источников новостей про рунет. […] Однако, в последние пару лет Роем.ру начал умирать. […] Чтобы проверить эти субъективные соображения, я решил пересчитать все с самого начала и попробовать понять — как так вышло?

Выдержки:

Проанализировал полные тексты и получил восемь основных групп тем, которые волновали редакцию. Вот картинка с топом тегов, проставленных редакцией к этим статьям (теги для проверки, тематики по полным текстам подбирались).

Интересно, что на самом старте проекта «Роем!» больше писал про кадровые перемены в индустрии. После 2012 года пошел рост новостей юридической тематики, связанных с теми или иными законами и/или будущими блокировками, инициативами депутатов и прочими политическими явлениями. В 2014-м начался рост текстов про e-commerce, еще через год увеличилась доля текстов про «деньги».

Новости — это хорошо, но любим мы «Роем» не за них, а за жизнь в комментариях. Половина новостей осталось вообще без внимания юзеров, еще 30% постов получили по десять и меньше комментариев, около 1% постов собрало больше 100 комментариев. Древний лимит в 500 комментов преодолели только 15 тредов, а тысячных тредов всего три. Вот они 1, 2, 3.

Видно, что с самого начала был постепенный рост количества активных юзеров-комментаторов, а где-то после «Украины» «Роем!» пережил юзероцид и попал в серьезный нисходящий тренд.

Если посмотреть на самих комментаторов, то конечно они отличаются — кто-то пишет много коротких комментов, кто-то пишет длинные простыни. Без учета 54 637 комментариев от Альтер Эго, самые активные участники за 10 лет — это конечно Юрий Синодов (13 тысяч комментариев) и Игорь Ашманов (9 тысяч комментариев).

Юзеры отсортированы по количеству комментариев, график показывает количество слов каждого. Если смотреть по объему текста — Игорь Ашманов кузнец контента номер 1 — практически превратил «Роем!» в блог, в некоторые периоды времени генерирует до 7% всего текста. Объем его комментариев в 2 раза больше чем «Война и Мир», больше чем вся серия про Гарри Поттера и равен первым четырем книгам «Игр Престолов».

На «Роем!» есть опция «псевдоанонимных» комментариев — когда пользователи сайта могут оставлять «анонимные» комментарии, если по каким-то причинам — корпоративная этика, NDA или еще каким-то, они не могут подписаться своим именем. Длительное время эти анонимные комментарии были источником всевозможных инсайдов и честных оценок.

По ощущениям, снижение активности среди «старых» юзеров было связано с повышением накала дискуссии — вместо веселого обмена мнениями обо всем на свете, включая, конечно, и it-технологии, в комментариях начались активные измерения черепов, уровней патриотизма и прочая борьба за мир. Немножко поколдовав над sentiment analysis, который, конечно, еще не очень точный для русского языка, получим вот такой график уровня недовольства комментаторов.Как это ни странно, победителем в нашем импровизированном соревновании объявляется Игорь Ашманов!

Выводы

Цензура убивает все живое кроме троллей.

Роем постигла та же судьба , что и многие остальные площадки ( большие и маленькие) рунета.

что и многие остальные площадки большие и маленькие) рунета. Все это следствие украинской истории и ужесточения законодательства , равно как и усиления политики « жрите , что дают».

Рекомендации как оживить Роем?

Ослабить модераторские вожжи.

Забанить токсичных юзернеймов , ввести политику инвайтов , а возможно и карму.

ввести политику инвайтов а возможно и карму. Дать больше места для обмена чужим интересным контентом , вернуть UGC.

вернуть UGC. Внести мелкие технические правки — чтобы это поделие перестало тормозить , емэйлы стали работать как надо и т. д. и т. п.

Комментарий «Роем!»: В комментарии призываются поздравления, здравая критика, а также сообщения о том, что раньше сахар был слаще, а вода — мокрее.