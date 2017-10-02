Российский сервис заказа такси «Максим» выходит на рынок Ирана. Компания уже получила лицензии на работу в Иране, запуск в столице страны Тегеране планируется на осень. Схема работы предусматривает заключение соглашений с иранскими таксопарками и индивидуальными перевозчиками, которые будут выплачивать комиссию. В связи с особенностями страны компания предложит специальный тариф, по которому перевозку женщин будут выполнять женщины-водители.