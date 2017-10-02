Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил на своей странице в Facebook, что компании пора запустить свою криптовалюту — TinCoin.

чувствую, прямо на глазах теряем технологическое лидерство 🤔. Пора запускать TinCoin, что думаете?

мы практически готовы… Тинькофф Банк #ТинькоффБанк

Кроме того, в конце сентября 2017 года появилась новость, что Ассоциация «ФинТех» (АФТ), в которой состоит «Тинькофф банк», может первой в мире запустить блокчейн-платформу для финансового рынка — Мастерчейн. В настоящее время ведется тестирование четырех пилотных проектов в доверенной среде Мастерчейна. После этого этапа в конце 2017 года площадка будет доступна для рынка.