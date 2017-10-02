Планы властей по строительству сетей 5G в городах-миллионниках могут скорректировать — их построят в первую очередь в промышленных зонах. Покрывать города сетями 5G целиком нет смысла, считают сотовые операторы. По условиям лицензий на услуги связи в этом стандарте МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» должны были инвестировать в строительство сетей 4G не менее 15 млрд рублей в год каждый.