Требования «закона Яровой» по хранению данных применимы ко всем компаниям, работающим на территории России, говорится в отчете Института исследований интернета. Эти риски уже изучает входящая во France Telecom компания Orange Business Services. Сложности могут возникнуть и у иностранных интернет-сервисов, зарегистрированных в РФ как организаторы распространения информации. К такой категории Роскомнадзор относит около десяти компаний, включая мессенджер Telegram, разработчика браузера Opera Software и сервис знакомств Badoo.