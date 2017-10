Google отменил правило согласно которому издания должны были предоставлять бесплатный доступ минимум к трем текстам для того, чтобы быть доступными в поисковой выдаче. По мере того, как все больше изданий вводило paywall, поиск оставлял лазейку, через которую можно было получить доступ к тексту, доступному только подписчикам — для этого достаточно было просто вбить название нужной публикации в Google.

Крупные издатели, такие как News Corp (куда входят The Wall Street Journal, Dow Jones, The Sun, New York Post и другие), жаловались, что правила Google вредят планам по увеличению числа платных подписчиков, но боялись пожертвовать поисковым трафиком. В начале 2017 года The Wall Street Journal отказался выполнять требования Google, закрыв доступ ко всем своим платным текстам из поиска. В результате издание сообщило, что потеряло 44% поискового трафика.

Параллельно Alphabet, материнская компания Google, разрабатывает инструменты, которые помогут СМИ увеличить продажу подписок, и тестирует специальные инструменты для онлайн-платежей и таргетинга. Летом этого года Facebook также подтвердила, что планирует создать инструменты для оплаты контента, чтобы пользователь увидев анонс новости в Instant Articles мог перейти к полному тексту, заплатив для этого издателю.