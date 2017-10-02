Онлайн-ритейлер eBay и британская аудиторско-консалтинговая компания EY подсчитали, что бюджет России может потерять до 34,6 млрд рублей в год после введения НДС для иностранных интернет-магазинов, сообщил RNS, ознакомившийся с аналитическими материалами.

Авторы исследования предположили, что в 2016 году иностранные магазины отправили в Россию 233 млн посылок, со средней стоимостью 1295 рублей. Администрирование НДС для этого числа отправлений, по оценкам аналитиков, обошлось бы в 77,8 – 88,9 млрд рублей, а поступления в бюджет, при действующем НДС, составили бы лишь 54,3 млрд рублей.

Глава eBay в России Илья Кретов рассказал RNS, что может произойти после введения НДС для иностранных продавцов:

«Цены в ритейле, как у онлайн, так и оффлайн, могут значительно вырасти без добавления ценности потребителю. У иностранных продавцов будет выбор: поднимать цены на выше, чем 15%, чтобы компенсировать размер дополнительного налога и связанные с этим операционные издержки, или закрыть Россию для продаж. Получив монополию на тот или иной товар внутри страны из-за ухода иностранных конкурентов, российский ритейл (и не только онлайн) сможет еще больше поднять цену»; «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить про площадку eBay, иностранный продавец просто поставит «галочку» о том, что он не доставляет товары в Россию».

Проблема недополучения средств налогов на онлай-бизнес уже известна за пределами России. Так национальный комитет по аудиту Великобритании сообщил в апреле 2017 года, что, по его подсчетам, продавцы с eBay и Amazon, преимущественно китайские, не доплатили в бюджет более $1,28 млрд.

К сентябрю 2017 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Юлмарт», Ozon.ru, re: Store, «М.Видео», «Эльдорадо», разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации». По идее АКИТ зарубежные интернет-магазины должны встать на учет в налоговую службу России и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями. Поправка в закон «Об информации» предусматривает блокировку доступа россиянам через российских провайдеров на сайт иностранного магазина, в случаях когда магазин не платит российский НДС.

С 1 января 2017 в РФ вступил в действие закон о налогообложении электронных услуг — так называемый «налог на Google», за продажу контента или цифровых услуг. «Налог на Google» может принести российскому бюджету 9,5 млрд рублей в 2018 году, что приблизительно соответствует предварительным оценкам его эффективности до принятия. Тема налогообложения зарубежных интернет-магазинов обсуждалась параллельно с уже введёнными налогами на цифровые товары. В частности в январе 2017 года региональный директор AliExpress, одного из крупнейших китайских продавцов товаров в Россию, Марк Завадский сказал, что «опыт AliExpress позволит поговорить об уплате российского НДС в 2022—2023 году».