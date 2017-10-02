Онлайн-ритейлер eBay и британская аудиторско-консалтинговая компания EY подсчитали, что бюджет России может потерять до 34,6 млрд рублей в год после введения НДС для иностранных интернет-магазинов, сообщил RNS, ознакомившийся с аналитическими материалами.
Авторы исследования предположили, что в 2016 году иностранные магазины отправили в Россию 233 млн посылок, со средней стоимостью 1295 рублей. Администрирование НДС для этого числа отправлений, по оценкам аналитиков, обошлось бы в 77,8 – 88,9 млрд рублей, а поступления в бюджет, при действующем НДС, составили бы лишь 54,3 млрд рублей.
Глава eBay в России Илья Кретов рассказал RNS, что может произойти после введения НДС для иностранных продавцов:
«Цены в ритейле, как у онлайн, так и оффлайн, могут значительно вырасти без добавления ценности потребителю. У иностранных продавцов будет выбор: поднимать цены на выше, чем 15%, чтобы компенсировать размер дополнительного налога и связанные с этим операционные издержки, или закрыть Россию для продаж. Получив монополию на тот или иной товар внутри страны из-за ухода иностранных конкурентов, российский ритейл (и не только онлайн) сможет еще больше поднять цену»; «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить про площадку eBay, иностранный продавец просто поставит «галочку» о том, что он не доставляет товары в Россию».
Налог на Aliexpress. Как обложить иностранный e-commerce НДС
Проблема недополучения средств налогов на онлай-бизнес уже известна за пределами России. Так национальный комитет по аудиту Великобритании сообщил в апреле 2017 года, что, по его подсчетам, продавцы с eBay и Amazon, преимущественно китайские, не доплатили в бюджет более $1,28 млрд.
К сентябрю 2017 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Юлмарт», Ozon.ru, re: Store, «М.Видео», «Эльдорадо», разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации». По идее АКИТ зарубежные интернет-магазины должны встать на учет в налоговую службу России и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями. Поправка в закон «Об информации» предусматривает блокировку доступа россиянам через российских провайдеров на сайт иностранного магазина, в случаях когда магазин не платит российский НДС.
С 1 января 2017 в РФ вступил в действие закон о налогообложении электронных услуг — так называемый «налог на Google», за продажу контента или цифровых услуг. «Налог на Google» может принести российскому бюджету 9,5 млрд рублей в 2018 году, что приблизительно соответствует предварительным оценкам его эффективности до принятия. Тема налогообложения зарубежных интернет-магазинов обсуждалась параллельно с уже введёнными налогами на цифровые товары. В частности в январе 2017 года региональный директор AliExpress, одного из крупнейших китайских продавцов товаров в Россию, Марк Завадский сказал, что «опыт AliExpress позволит поговорить об уплате российского НДС в 2022—2023 году».
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«Целились в советскую власть, а попали в Россию», (то есть в советскую власть, всё-таки, не попали)
«Целились в Aliexpress, а попали в…»
Красиво вещают «аналитики», администрировать НДС в проданной булочки в ашане для государства значит рентабельно, а администрировать налоги с иностранных интернет-магазинов нет, оно как михалыч.
Заставить иностранные магазины начислять налог и выгружать структурированные данные в налоговую очень просто, делаете это добровольно, идут ваши посылки по зеленому коридору без досмотра (может одно на сотню вскрывать для порядка) не хотите сотрудничать с налоговой, хотите чтоб стоимость администрирования и в правду превзошла размер сбора, добро пожаловать в красный коридор, где посылку будет вскрывать таможенник и по своим каталогам оценивать стоимость, услуга таможенника разумеется будет за счет получателя.
Те из иностранцев кто по умнее пойдут по зеленому коридору чтоб вытеснить менее смышленых конкурентов.
Для специалистов это все понятно и так, но вероятно «аналитики» свой «труд» выдали для простого потребителя, чтоб вызвать больше гнева в направлении не только «опять в наш карман лезут» так еще и в направлении «ну тупые» залезут и больше потеряют.
Вообще интересное время наступает, остановят ли государства повальную «уберизацию» т.е. уклонении от налогов с помощью IT и дыр в законодательстве.
Мысль про то, что административные затраты могут превысить прибыльность мероприятия, заслуживает рассмотрения. Посылки мелкие, дешёвые, администрировать их физически сложно.
НДС в Ашане администрируется легко, полностью автоматически, на кассе булочка пробивается, и в этот момент налоговая автоматически видит реализацию булочки. Ашан подает декларацию, где есть реализация, а есть затраты на муку, воду, и так далее, разница есть налоговая база для НДС. Администрирование — в электронном виде данные получать и проверять.
А вот посылку на таможне надо взять в руки, достать накладную и прочесть заявленную стоимость. Если НДС платит покупатель, то надо посчитать НДС, на посылку надо наклеить метку где закодирована сумма НДС, которую далее на почте работник отсканирует и потребует с получателя налог, а иначе откажется отдавать посылку.
1% крупных магазинов согласится платить налог, встанет на налоговый учет, будет платить налоги, получит от таможни ускоренное прохождение досмотра. Но так они наверное торгуют компьютерной техникой, дорогой одеждой. Но вот 99% мелких посылок никуда не денутся. Дядюшки Ляю будут слать сотни USB проводочков, зарядных устройств, чехлов и защитных стекол для телефонов, и прочих безделушек ценой 1−2 доллара. И я полагаю, этим дядям Ляо все равно, сколько будет ждать покупатель. Покупатель тоже понимает, что он покупает проводок за 60 рублей, а не за 500 рублей, и ожидание — это приемлемые издержки.