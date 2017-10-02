Superjob запустила сервис размещения видеовакансий, рассказали «Роем!» в компании. Для этого работодатель должен снять ролик, залить его на YouTube и изменить текст самого объявления, после чего ролик будет появляться над текстом с описанием вакансии. Услуга запустилась в прошлую пятницу и с тех пор размещено более 600 вакансий, включая вакансии МТС, компании «Хлеб насущный», «Вымпелком» и других. В Superjob говорят, что услуга пока бесплатна и вероятнее всего такой и останется для тех, кто сам снимает ролики, но ресурс рассчитывает заработать на компаниях, которым нужна помощь в создании видео-презентаций.
Буквально за два дня видео появились более 600 вакансий от самых разных работодателей: топ-брендов, крупных организаций, небольших компаний. Все видео-вакансии очень разные — есть ролики с профессиональным монтажом, есть снятые на смартфон обращения непосредственных руководителей, есть уже готовые видео-сюжеты о профессиях. До конца года сервис останется бесплатным. Потом мы посмотри на результаты и решим — возможно, базовые возможности останутся бесплатными, а за дополнительные опции будем взимать плату, — сказал представитель компании Иван Кузнецов.
В Superjob говорят, что первыми на рынке начали размещать видеовакансии. Видеорезюме появились на HH.ru еще 2012 году, также они есть на Avito и других площадках. В Avito говорят, что снимать ролик для каждой вакансии слишком затратно для компаний.
Avito Работа не использует видеовакансии, отдавая предпочтение более эффективным форматам. На рынке ранее уже предпринимались попытки реализовать формат видеовакансий и видеорезюме, но он актуален только для ограниченного числа профессий. Безусловно, видео прекрасно подходит для рассказа об офисе, команде и корпоративной культуре. Это отличный имиджевый инструмент и дополнительная возможность для презентации компании. Однако рассматривать его в качестве альтернативы традиционному текстовому формату преждевременно. Вакансия — это прежде всего способ предоставить соискателю максимально полную информацию о предстоящей работе, и только потом — инструмент формирования образа привлекательного работодателя. Снимать ролик для каждой позиции слишком затратно и в финансовом плане, и в плане временных издержек. Поэтому видеоформат может быть дополнением к текстовой версии, но не ее заменой. Вероятно, он наиболее эффективен в таких областях HR как брендинг работодателя, онбординг и обучение персонала, а также для составления рабочих инструкций разного рода, — сказал представитель Avito.
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Забавно в хх обнаружил что они наконец то стали писать в вилку зп с учётом налога в 13 процентов. Почему роем обошел это своим вниманием ?