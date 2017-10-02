Superjob запустила сервис размещения видеовакансий, рассказали «Роем!» в компании. Для этого работодатель должен снять ролик, залить его на YouTube и изменить текст самого объявления, после чего ролик будет появляться над текстом с описанием вакансии. Услуга запустилась в прошлую пятницу и с тех пор размещено более 600 вакансий, включая вакансии МТС, компании «Хлеб насущный», «Вымпелком» и других. В Superjob говорят, что услуга пока бесплатна и вероятнее всего такой и останется для тех, кто сам снимает ролики, но ресурс рассчитывает заработать на компаниях, которым нужна помощь в создании видео-презентаций.

Буквально за два дня видео появились более 600 вакансий от самых разных работодателей: топ-брендов, крупных организаций, небольших компаний. Все видео-вакансии очень разные — есть ролики с профессиональным монтажом, есть снятые на смартфон обращения непосредственных руководителей, есть уже готовые видео-сюжеты о профессиях. До конца года сервис останется бесплатным. Потом мы посмотри на результаты и решим — возможно, базовые возможности останутся бесплатными, а за дополнительные опции будем взимать плату, — сказал представитель компании Иван Кузнецов.

В Superjob говорят, что первыми на рынке начали размещать видеовакансии. Видеорезюме появились на HH.ru еще 2012 году, также они есть на Avito и других площадках. В Avito говорят, что снимать ролик для каждой вакансии слишком затратно для компаний.