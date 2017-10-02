Владелец мессенджера Telegram дал официальной Москве чуть больше символических рычагов давления на проект. Официальный канал Telegram о ботах и соответствующем API объявил, что разработчики сервисов для мессенджера теперь могут воспользоваться интернет-эквайрингом российского «Сбербанка».

Some more good news for bot developers from Russia. Sberbank is now available as a payment option in the Bot API. To connect it to your bot, pay a visit to @BotFather > Edit Bot > Payments and select Sberbank. Read more about the platform here: core.telegram.org/bots/payments

В мае Telegram запустил сервис онлайн-платежей. На старте, в России, система должна была работать при поддержке Яндекс.Денег и Qiwi. Как отмечали представители приложения, к платформе они «присоединятся чуть позже» — сейчас мессенджер поддерживает только Яндекс.Деньги (наряду с вышеупомянутым «Сбербанком», который и владеет большей частью бизнеса Яндекс.Денег, и с похожими зарубежными системами, зачастую не работающими в РФ), но не с Qiwi.

28 сентября основатель и лидер мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что он готов разорвать личные и деловые связи с Россией (и Ираном): «чтобы у них не было рычага давления на нас». Днём ранее Дуров рассказал, что российское ФСБ завело в отношении Telegram дело об административном правонарушении, так как мессенджер не предоставил службе данных необходимых для расшифровки пользовательской переписки. Ни в России, ни в Иране Telegram не представлен как юридическое лицо, рассказывал Павел Дуров. Однако до июля 2017 года мессенджер сотрудничал с ООО «Телеграф» из Санкт-Петербурга, обеспечивавшим защиту Telegram от спама. Связь Telegram c ООО «Телеграф» стала публичной после скандала с бывшим заместителем технического директора «ВКонтакте» Антоном Розенбергом, который сейчас судится с этой компанией по поводу своего якобы несправедливого увольнения.