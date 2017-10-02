Владелец мессенджера Telegram дал официальной Москве чуть больше символических рычагов давления на проект. Официальный канал Telegram о ботах и соответствующем API объявил, что разработчики сервисов для мессенджера теперь могут воспользоваться интернет-эквайрингом российского «Сбербанка».
Some more good news for bot developers from Russia. Sberbank is now available as a payment option in the Bot API.
To connect it to your bot, pay a visit to @BotFather > Edit Bot > Payments and select Sberbank.
Read more about the platform here: core.telegram.org/bots/payments
В мае Telegram запустил сервис онлайн-платежей. На старте, в России, система должна была работать при поддержке Яндекс.Денег и Qiwi. Как отмечали представители приложения, к платформе они «присоединятся чуть позже» — сейчас мессенджер поддерживает только Яндекс.Деньги (наряду с вышеупомянутым «Сбербанком», который и владеет большей частью бизнеса Яндекс.Денег, и с похожими зарубежными системами, зачастую не работающими в РФ), но не с Qiwi.
28 сентября основатель и лидер мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что он готов разорвать личные и деловые связи с Россией (и Ираном): «чтобы у них не было рычага давления на нас». Днём ранее Дуров рассказал, что российское ФСБ завело в отношении Telegram дело об административном правонарушении, так как мессенджер не предоставил службе данных необходимых для расшифровки пользовательской переписки. Ни в России, ни в Иране Telegram не представлен как юридическое лицо, рассказывал Павел Дуров. Однако до июля 2017 года мессенджер сотрудничал с ООО «Телеграф» из Санкт-Петербурга, обеспечивавшим защиту Telegram от спама. Связь Telegram c ООО «Телеграф» стала публичной после скандала с бывшим заместителем технического директора «ВКонтакте» Антоном Розенбергом, который сейчас судится с этой компанией по поводу своего якобы несправедливого увольнения.
Добавить 7 комментариев
Но ведь Дуров разорвал все связи с Россией. Как так-то?
какой жёлтый заголовок, прямо как предыдущий о разрыве связей с россией, при чём тут рычаг? как этим можно повлиять на дурова? ему по барабану всё, заблокирует ркн телегу или нет телеграму от этого ни тепло ни холодно, при блокировке страдают жители страны, а не пашка
Ну, как, действительно, «можно влиять», если взять и сесть на поток финансовых транзакций подключённых из того или иного сервиса. Никак!
Часики то тикают: Дуров 2016: в ближайший год или два Telegram-у нужно придумать бизнес-модель → Roem.ru
— Telegram обязан зарабатывать. Если у мессенджера не будет инструментария для денежных проводок, или его кто-то перекроет… Это и называется — рычаг давления.
Вы бы завязывали с религиозным поклонением Дурову, что ли. Жёлтым не был ни тот заголовок, ни этот. Дуров действительно написал, что он готов разорвать личные и деловые связи с Россией. И оказывается они у Телеграма до сих пор есть, деловые связи с Россией.
лол ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ! это примерно как утверждать, что браузер гугл хром сидит на денежных потоках, когда пользователи оплачивают в нём покупки в интернет-магазинах
Передёргиваете? Хром зарабатывает на поисковой доле и ему до лампочки, кто там чего платит. Телеграм не зарабатывает ни на чём.
Действительно лол, не вы же платите зарплату, за смски и за серверный парк Телеграма. За услуги ООО «Телеграф», Сбербанка, Яндекс.Денег (и их международных аналогов) — тоже платите не вы, а Павел. Ему, вот, вероятно хочется найти какие-то способы заработка.
Покупать наркоту через СБОЛ теперь стало удобно как никогда.
окей, любой другой браузер через который осуществляются платежи на вебстранице, не надо цепляться к хрому, это всего лишь пример
у меня большие сомнения, что дуров платит ЯДу и сберу т.к. они как раз заинтересованы в дополнительных денежных поступлениях, а документация к ЯД-API для приложений в которой ни слова о какой либо плате за использование это подтверждает, телега выступает заменой веббраузера и утверждать, что через неё проходят какие-то ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ некорректно, пашке фиолетово откажется сбер от сотрудничества или нет, пострадают пользователи сбера и в чём тут рычаг давления не совсем понятно