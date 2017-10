Владелец мессенджера Telegram дал официальной Москве чуть больше символических рычагов давления на проект. Официальный канал Telegram о ботах и соответствующем API объявил, что разработчики сервисов для мессенджера теперь могут воспользоваться интернет-эквайрингом российского «Сбербанка».

Some more good news for bot developers from Russia. Sberbank is now available as a payment option in the Bot API.

To connect it to your bot, pay a visit to @BotFather > Edit Bot > Payments and select Sberbank.

Read more about the platform here: core.telegram.org/bots/payments