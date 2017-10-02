theRunet передал:

SEC, американская комиссия по ценным бумагам, опубликовала заявление, в котором сообщает, что бизнесмен Максим Заславский и его две компании, REcoin Group Foundation и Diamond Reserve Club, занимались обманом инвесторов, продавая им незарегистрированные ценные бумаги и несуществующие токены в ходе двух ICO, якобы поддержанных инвестициями в недвижимость и алмазы. Инвесторам сообщали, что они могут ожидать получения большой прибыли от работы этих компаний, но на самом деле никаких операций не проводилось. […] SEC подала жалобу в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине […] активы компаний и самого Заславского уже заморожены.

В августе 2017 в SEC сформировали признаки мошенничества при проведении ICO. Сейчас этот вид привлечения инвестирования не запрещён в Штатах, но вызывает беспокойство регулятора. В августе комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что впервые приостановила торги по традиционным бумагам нескольких компаний, анонсировавших проведение ICO. Вместе с тем ICO однозначно запрещены в таких странах, как Южная Корея, Китай, Сингапур. По состоянию на осень 2017 года российский Центробанк считает преждевременными ICO и оборот криптовалют в РФ. Отчасти, чтобы снять сомнения, российская ассоциация криптовалют и блокчейна, создаваемая с участием советника президента Германа Клименко, займется созданием рейтингов надежности участников криптовалютного рынка.