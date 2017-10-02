Петр Диденко стал менеджером проектов в отделе по развитию бизнеса Яндекс.Такси, рассказал «Роем!» источник, знакомый с ситуацией. В прошлом Диденко работал главредом «Лайфхакера», а ранее с конца декабря 2013 года был начальником управления развития электронных продуктов для корпоративных клиентов «Альфа-Банка». Между 2010 и 2013 годами отвечал за стратегическое развитие в «СКБ Контур». В 2006—2010 годах был веб-евангелистом российского Microsoft. В «нулевые» годы писал для издания «Вебпланета».