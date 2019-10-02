Российская "Байкал Электроникс" представила новый процессор "Байкал-М", сообщил блог "Сделано у нас". Система на чипе включает, как непосредственно процессор ARM-архитектуры, так и периферийные устройства, видеоконтроллер, звук, внешние интерфейсы — собранный компьютер работает на Linux. Первоначально разработчики планировали выпустить "Байкал-М" во второй половине 2016 года, но были вынуждены сосредоточиться на разработке другого процессора — "Байкал-Т". Последний сыграл трагическую роль в судьбе основателя компании Всеволода Опанасенко.
В марте 2019 года гендиректор материнской для "Байкала" компании "Т-платформы" Всеволод Опанасенко был арестован и помещён в СИЗО, где находится до сих пор. После поставки МВД партии компьютеров на вышеупомянутых процессорах "Байкал-Т1" Опанасенко обвинили в подстрекательстве, а проходящего с ним по делу полицейского Александрова — в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Следствие считает, что в МВД, якобы, так и не поступило нужное число компьютеров.
Накануне, 1 октября 2019 года, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов повторно обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования и избрание меры пресечения Всеволода Опанасенко.
Не менее сложные отношения у компании Опанасенко сложились в властями США. Весной 2013 года Бюро промышленности и безопасности (БПБ), подведомственное министерству торговли США, наложило на "Т-Платформы" санкции: "Бюро имеет основания полагать, что компания "Т-Платформы" экспортировала товары двойного назначения без необходимой лицензии и что деятельность компании связана с разработкой компьютерных систем для военных целей и с производством компьютеров для ядерных исследований", иными словами компания Опанасенко и её филиалы в ФРГ и на Тайване действовали вопреки внешнеполитическим интересам Штатов.
Спецификации "Байкал-М":
- Технология TSMC 28HPM
- CPU: 8 ядер ARM Cortex A57, ARMv8-A,(4 кластера по 2 ядра), до 1.5 ГГц
- GPU: 8 ядер Mali-T628, до 500 МГц Кэш L2: 1 Мб на кластер
- Кэш L3: 8 Мб
- Контроллер памяти: 2 x DDR3/DDR4-2400 64 bit DRAM, ECC
- Энергопотребление менее 30 W
Корпус:
- Тип — FCBGA
- 40×40 мм
- 2.8/3.05/3.3 мм — высота (мин/ном/макс)
- 1521 вывод
- 1 мм шаг
- 0.6 мм диаметр контакта
Встроенные интерфейсы:
- 2 x 1 Gb Ethernet (RGMII)
- 2 x 10 Gb Ethernet (10GBase-KR/KX4)
- 3 x PCIeGen.3 (8+4+4 линии)
- 2 x SATA 6G
- 4 x USB2.0
- 2 x USB3.0/2.0
- 4K @30fps video-decoder
- QLVDS QHD/WQXGA (2560×1440/2560×1600)@60Hz
- HDMI 2.0 UHD (3840×2160)@60Hz
- HD Audio
- I2S
- 2 x SMBus
- 1 x SPI
- 1 x eSPI
- 2 x UART
- 32 x GPIO
- eMMC/SD/SDIO
- CoreSight(SW/JTAG, MIPI PTI)
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