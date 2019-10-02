Опанасенко в СИЗО, но новый процессор «Байкал Электроникс» всё-таки выпустили


Российская "Байкал Электроникс" представила новый процессор "Байкал-М", сообщил блог "Сделано у нас". Система на чипе включает, как непосредственно процессор ARM-архитектуры, так и периферийные устройства, видеоконтроллер, звук, внешние интерфейсы — собранный компьютер работает на Linux. Первоначально разработчики планировали выпустить "Байкал-М" во второй половине 2016 года, но были вынуждены сосредоточиться на разработке другого процессора — "Байкал-Т". Последний сыграл трагическую роль в судьбе основателя компании Всеволода Опанасенко.

Компьютер на отечественном процессоре Байкал-М

В марте 2019 года гендиректор материнской для "Байкала" компании "Т-платформы" Всеволод Опанасенко был арестован и помещён в СИЗО, где находится до сих пор. После поставки МВД партии компьютеров на вышеупомянутых процессорах "Байкал-Т1" Опанасенко обвинили в подстрекательстве, а проходящего с ним по делу полицейского Александрова — в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Следствие считает, что в МВД, якобы, так и не поступило нужное число компьютеров.

Накануне, 1 октября 2019 года, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов повторно обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования и избрание меры пресечения Всеволода Опанасенко.

Не менее сложные отношения у компании Опанасенко сложились в властями США. Весной 2013 года Бюро промышленности и безопасности (БПБ), подведомственное министерству торговли США, наложило на "Т-Платформы" санкции: "Бюро имеет основания полагать, что компания "Т-Платформы" экспортировала товары двойного назначения без необходимой лицензии и что деятельность компании связана с разработкой компьютерных систем для военных целей и с производством компьютеров для ядерных исследований", иными словами компания Опанасенко и её филиалы в ФРГ и на Тайване действовали вопреки внешнеполитическим интересам Штатов.

Спецификации "Байкал-М":

  • Технология TSMC 28HPM
  • CPU: 8 ядер ARM Cortex A57, ARMv8-A,(4 кластера по 2 ядра), до 1.5 ГГц
  • GPU: 8 ядер Mali-T628, до 500 МГц Кэш L2: 1 Мб на кластер
  • Кэш L3: 8 Мб
  • Контроллер памяти: 2 x DDR3/DDR4-2400 64 bit DRAM, ECC
  • Энергопотребление менее 30 W

Корпус:

  • Тип — FCBGA
  • 40×40 мм
  • 2.8/3.05/3.3 мм — высота (мин/ном/макс)
  • 1521 вывод
  • 1 мм шаг
  • 0.6 мм диаметр контакта

Встроенные интерфейсы:

  • 2 x 1 Gb Ethernet (RGMII)
  • 2 x 10 Gb Ethernet (10GBase-KR/KX4)
  • 3 x PCIeGen.3 (8+4+4 линии)
  • 2 x SATA 6G
  • 4 x USB2.0
  • 2 x USB3.0/2.0
  • 4K @30fps video-decoder
  • QLVDS QHD/WQXGA (2560×1440/2560×1600)@60Hz
  • HDMI 2.0 UHD (3840×2160)@60Hz
  • HD Audio
  • I2S
  • 2 x SMBus
  • 1 x SPI
  • 1 x eSPI
  • 2 x UART
  • 32 x GPIO
  • eMMC/SD/SDIO
  • CoreSight(SW/JTAG, MIPI PTI)
Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

  • Ответить
    Альтер Эго

    О владельцах проекта:

    АО «Байкал электроникс» зарегистрировано в январе 2012 года. Соучредители — разработчик «Т-Платформы» и компания «Т-нано». Главный учредитель — «Роснано» с долей в 62,8%.

    О бюджете разработки:

    Проект получил название «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для персональной вычислительной техники». На его реализацию разработчики получили субсидию в размере 1,1 млрд рублей. Общая стоимость проекта — 2,3 млрд рублей.

    О задержке выпуска:

    …в договоре Минпромторга с разработчиками было указано, что «отклонения в течение 12 месяцев фактических значений показателей эффективности реализации комплексного проекта по итогам каждого полугодия реализации проекта более чем на 30% от плановых значений». При расторжении договора «организация обязана возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета… в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований от министерства».

    и

    за годовую просрочку компании грозит штраф в сотни миллионов рублей.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое