Российская "Байкал Электроникс" представила новый процессор "Байкал-М", сообщил блог "Сделано у нас". Система на чипе включает, как непосредственно процессор ARM-архитектуры, так и периферийные устройства, видеоконтроллер, звук, внешние интерфейсы — собранный компьютер работает на Linux. Первоначально разработчики планировали выпустить "Байкал-М" во второй половине 2016 года, но были вынуждены сосредоточиться на разработке другого процессора — "Байкал-Т". Последний сыграл трагическую роль в судьбе основателя компании Всеволода Опанасенко.

В марте 2019 года гендиректор материнской для "Байкала" компании "Т-платформы" Всеволод Опанасенко был арестован и помещён в СИЗО, где находится до сих пор. После поставки МВД партии компьютеров на вышеупомянутых процессорах "Байкал-Т1" Опанасенко обвинили в подстрекательстве, а проходящего с ним по делу полицейского Александрова — в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Следствие считает, что в МВД, якобы, так и не поступило нужное число компьютеров.

Накануне, 1 октября 2019 года, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов повторно обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования и избрание меры пресечения Всеволода Опанасенко.

Не менее сложные отношения у компании Опанасенко сложились в властями США. Весной 2013 года Бюро промышленности и безопасности (БПБ), подведомственное министерству торговли США, наложило на "Т-Платформы" санкции: "Бюро имеет основания полагать, что компания "Т-Платформы" экспортировала товары двойного назначения без необходимой лицензии и что деятельность компании связана с разработкой компьютерных систем для военных целей и с производством компьютеров для ядерных исследований", иными словами компания Опанасенко и её филиалы в ФРГ и на Тайване действовали вопреки внешнеполитическим интересам Штатов.

Спецификации "Байкал-М":

Технология TSMC 28HPM

CPU: 8 ядер ARM Cortex A57, ARMv8-A,(4 кластера по 2 ядра), до 1.5 ГГц

GPU: 8 ядер Mali-T628, до 500 МГц Кэш L2: 1 Мб на кластер

Кэш L3: 8 Мб

Контроллер памяти: 2 x DDR3/DDR4-2400 64 bit DRAM, ECC

Энергопотребление менее 30 W

Корпус:

Тип — FCBGA

40×40 мм

2.8/3.05/3.3 мм — высота (мин/ном/макс)

1521 вывод

1 мм шаг

0.6 мм диаметр контакта

Встроенные интерфейсы: