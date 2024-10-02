Компания «ЦИАН» после изменения условий выдачи IT-ипотеки летом 2024-го года обнаружила снижение доли IT-ипотеки в структуре льготных кредитов с 6-8% до 1-2%.



У программы и так было много ограничивающих факторов, осложняющих её использование в льготном режиме, — например, сложности с переводом на другую работу при сохранении статуса льготника. После исключения из неё Москвы и Санкт-Петербурга объёмы программы, конечно же, снизились.

По сути, весь рынок льготных программ приобретения жилья сейчас захвачен семейной ипотекой (93% в сентябре) и дальневосточной/арктической — 5% в сентябре. Остальные программы влияют на рынок недвижимости намного меньше.

Изменение правил выдачи IT-ипотеки, с одной стороны, было негативно воспринято IT-сообществом, с другой же стороны, действия компаний вроде Abbyy показывают, что необходимости в отдельной поддержке IT таким способом в России сейчас нет.

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