«Т-Банк» объявил о возможности покупки рекламы в своих диджитал-проектах, которые имеют охват в 50 млн. пользователей в месяц.



Дмитрий Константинов, директор нефинансовых сервисов компании, считает, что это логичное предложение для рынка, где рекламой занимаются даже ритейлеры:

У нас более 30 миллионов активных клиентов, которые совершают регулярные покупки, доверяют нам свои деньги и ищут, как им получить больше выгоды для своего бюджета и баланса семьи, а кроме этого у нас есть 1,3 млн. юрлиц, которые хотят привлекать пользователей. Для нас запуск рекламной платформы является очевидным шагом и стратегией в рамках развития наших транзакционных продуктов внутри банка, ежеквартальный оборот которых составляет 50 млрд. рублей.

Фактически, механизмы продвижения и раньше работали внутри банка, на текущий же момент их было решено упростить и сделать вход в них более явным для потенциальных клиентов.

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