Следственный комитет России опубликовал видео осмотра помещений создателей криптобиржи Cryptex, с пересчётом денег, исследованием гаража с «Кибертраком» и прочими «Теслами», а также вертолётом.

По сведениям следкома, было задержано 96 подозреваемых в разных регионах страны.

Информацию о претензиях к Cryptex на публику в конце сентября выдал американский Минюст, который назвал группировку «российскими отмывателями денег», обвинил во владении тремя криптообменниками и пособничестве незаконной трансграничной деятельности.

Персонально суды США в этих преступлениях обвиняют Сергея Иванова (Taleon), управляющего сайтом Rescator и кардерским проектом Joker's Stash. Помогал Иванов, по мнению суда, как кардерам, так и рансомварщикам, а помимо того — хакерам, которые обнаруживали серьёзные бреши в американских IT-системах.

Всего через Cryptex, по данным аналитиков, прошло более 60 000 биткоинов, то есть 1,4 млрд. долларов по их стоимости в момент совершения транзакций.

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