Китайская компания AliExpress наняла четырех инженеров из «Яндекса», чтобы улучшить качество поиска и лингвистику. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ритейлера Антона Пантелеева. Пантелеев также рассказал, что у компании нет локализованного для России поискового движка и инженеры должны будут работать над выдачей результатов и ранжированием выдачи. Пользователи площадки уже отмечали сомнительный перевод, на русском тысячи товаров описывались нецензурными словами.

Представитель AliExpress подчеркнул, что в настоящее время их поиск не учитывает русскую морфологию, поэтому некоторые названия товаров могут быть неправильно переведены. Новый поиск должен правильно подбирать синонимы, исправлять ошибки, уметь подсказывать пользователю, упорядочивать и персонализировать поиск. Поисковик будет работать для AliExpress и для Tmall.

В 2015 году «Яндекс» открыл офис в Шанхае, чтобы помогать китайским игрокам рынка, работающим в России, использовать инструменты «Яндекса». Главой офиса тогда стал Дэвид Цай, он пришел в компанию в 2012 год вместе с купленной «Яндексом» SPB Software.