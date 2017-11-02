Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож планирует продать до 2,25 млн акций компании класса А (примерно 0,7%). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании, представленное Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Акции будут продаваться частями. «Аркадий Волож продает часть принадлежащих ему акций "Яндекса", чтобы диверсифицировать личные инвестиции и активы», - отметили «РИА Новости».