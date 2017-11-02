Все наиболее популярные в России VPN-сервисы и анонимайзеры согласились исполнять вступивший 1 ноября в силу закон о блокировке запрещенных сайтов, рассказал РБК глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В России есть 25−30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN — сделать такой сервис в принципе несложно. Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы, — заявил Жаров.
Также чиновник уточнил, что В рамках подготовки к вступлению закона в силу надзорное ведомство тестировало новый интерфейс информационной системы (ФГИС) с данными о запрещенных в России сайтах с «Лабораторией Касперского», Opera Software (в этом браузере есть встроенный VPN) и «Яндексом». По словам Жарова, требования закона не распространяются на закрытые корпоративные VPN.
В конце августа Роскомнадзор опубликовал проект приказа о том, как будет контролировать исполнение запрета анонимайзеров и VPN. Сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут заблокированы в течение трех дней. В первый день ведомство проверяет, подключается ли VPN-сервис к заблокированным сайтам. Если сервис предоставляет доступ, то в течение двух дней заместитель руководителя Роскомнадзора решает вопрос о его блокировке.
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Фаерволл нужен и замедление иностранного трафика, а это все будет работать кривовато и не надежно.
Империалистические хищники пытаются использовать внутриатомную энергию для целей нападения, грабежа и насилия над народами мира.
Империалистические хищники яростно сопротивляются, пытаясь оттянуть свою гибель и завуалировать свою эксплуататорскую сущность.
Сочетая методы насилия и обмана, империалистические хищники прибегают к новым формам колониализма.
Но когда они видят, как империалистические хищники с запада, с севера и востока пользуются беззащитностью России, чтобы рвать душу из нее, и, пока они не знают, как станет дело с рабочим движением в других странах, понятно, ими руководит отчаяние.
Анализируя уроки поражения германского империализма, Ленин сделал важнейший вывод, что империалистические хищники, развязывающие захватнические воины в целях достижения мирового господства и удушения свободы других народов, неизбежно терпят крах.
Этим, главным образом, и объясняется то бешенство, с которым набросились теперь на Советскую Россию империалистические хищники всего мира.
http://www.ngpedia.ru/id577910p1.html
Вам лоботомию не делали? По другому не могу объяснить Ваше сообщение.