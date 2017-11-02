Все наиболее популярные в России VPN-сервисы и анонимайзеры согласились исполнять вступивший 1 ноября в силу закон о блокировке запрещенных сайтов, рассказал РБК глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В России есть 25−30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN — сделать такой сервис в принципе несложно. Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы, — заявил Жаров.

Также чиновник уточнил, что В рамках подготовки к вступлению закона в силу надзорное ведомство тестировало новый интерфейс информационной системы (ФГИС) с данными о запрещенных в России сайтах с «Лабораторией Касперского», Opera Software (в этом браузере есть встроенный VPN) и «Яндексом». По словам Жарова, требования закона не распространяются на закрытые корпоративные VPN.

В конце августа Роскомнадзор опубликовал проект приказа о том, как будет контролировать исполнение запрета анонимайзеров и VPN. Сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут заблокированы в течение трех дней. В первый день ведомство проверяет, подключается ли VPN-сервис к заблокированным сайтам. Если сервис предоставляет доступ, то в течение двух дней заместитель руководителя Роскомнадзора решает вопрос о его блокировке.