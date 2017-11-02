Провайдеры убрали из тарифных сеток бюджетные низкоскоростные предложения, вместо них абонентам предлагают более дорогие тарифы с высокой скоростью. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую компанию «ТМТ консалтинг». Сотрудник одного регионального оператора рассказал изданию, что раньше в его компании минимальный тариф составлял около 300 рублей в месяц, а сейчас он подорожал до 400 рублей. Однако пока политика провайдеров не привела к заметному повышению среднего ежемесячного счета (ARPU) в масштабе страны, отмечает издание.