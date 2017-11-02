Google удалил из новостной выдачи «Федеральное агентство новостей», сообщило российское СМИ. При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства.

«Федеральное агентство новостей» — петербургская медиакомпания, в которой работают бывшие сотрудники «Росбалта», «РИА Новости» и т. д. По неподтвержденной информации, агентство может быть связано с предпринимателем Евгением Пригожиным, которому также приписывается создание «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге — структуры, объединяющей несколько мелких медиа, занимающихся размещением провластного контента в соцсетях.

В конгрессе США идут слушания по поводу использования крупнейших американских медиакомпаний в качестве инструмента для влияния на итоги выборов в США в 2016 году. Якобы, некие российские структуры использовали ресурсы Facebook, Twitter и Google для распространения политической пропаганды. 26 октября Twitter объявил о блокировке рекламы телекомпании «Россия Сегодня» и агентства «Спутник».