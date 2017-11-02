Гендиректор Facebook Марк Цукерберг предупредил, что вложения компании в безопасность — борьбу с дезинформацией и интернет-травлей — возросли настолько, что это скажется на прибыльности. В первую очередь речь идет об использовании Facebook как инструмента политической пропаганды на выборах 2016 года. Цукерберг напрямую обвинил Россию в злоупотреблении инструментами Facebook, хотя никаких доказательств этого пока не было предоставлено.
Защита нашего сообщества является для нас большим приоритетом, чем получение максимальной прибыли. Я очень расстроен тем, что русские использовали наши инструменты для неблаговидных целей и мы не будем с этим мириться. Мы как компания намерены всячески содействовать американским властям для того, чтобы они смогли составить полную картину произошедших событий, — пишет Цукерберг.
Квартальная выручка Facebook в третьем квартале 2017 финансового года впервые превзошла $10 млрд и составила $10,33 млрд, это на 47% больше, чем за аналогичный квартал 2016 года. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 79% в годовом измерении и составила $4,71 млрд, или $1,59 на акцию.
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По моему Цукерберг просто переживает что выпрут его из России, как выперли из Китая, вот и предупреждает инвесторов под общий лай — русские во всем виноваты …
Работать-то не хочется. Хочеться печатать деньги и ругать русских.
>Хочеться печатать деньги и ругать русских.
У них все серьезнее, чем просто нежелание работать, там по сути раскол элит наблюдается, и те и те уже не считают сша своей страной, для них это таран, инструмент.
Но одна часть элит считает что все сейчас нормально и надо просто больше давить на мир чтоб оставаться у глобальной власти, другие считают что если ничего не предпринять, то глобальное доминирование отберет Китай, вместе с печатным станком, просто автоматически.
Вторая группа считает что нужно свернуть глобализм (пусть и на время), отступить назад и перегруппироваться.
Первая группа с этим категорически не согласна и пытается скинуть с постов эту вторую группу под крики это русские вас поставили.
Нам наверное выгодно поддерживать вторую группу на сворачивание глобализма, потому как если глобализм сохранится то вместо одного гегемона мы получим другого, только узкоглазого и аккурат возле наших границ.
А если начнется настоящий демонтаж глобализма то тут открываются широкие горизонты возможностей и сша можно не дать перегруппироваться и Китай тормознуть в его безудержном и очень опасном для нас росте.
Главное вторую группу так поддерживать, чтоб Китай ничего не заподозрил, ему то выгодно сохранение глобализма, без него там начнутся настоящие голодные бунты, потому как Китай пока не успел создать свой крупный и главное самодостаточный рынок, очень уж сильно они от экспорта зависят, у сша например такой зависимости нет вообще, их экономика вполне самодостаточна в случае сворачивания глобализма.