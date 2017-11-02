Гендиректор Facebook Марк Цукерберг предупредил, что вложения компании в безопасность — борьбу с дезинформацией и интернет-травлей — возросли настолько, что это скажется на прибыльности. В первую очередь речь идет об использовании Facebook как инструмента политической пропаганды на выборах 2016 года. Цукерберг напрямую обвинил Россию в злоупотреблении инструментами Facebook, хотя никаких доказательств этого пока не было предоставлено.

Защита нашего сообщества является для нас большим приоритетом, чем получение максимальной прибыли. Я очень расстроен тем, что русские использовали наши инструменты для неблаговидных целей и мы не будем с этим мириться. Мы как компания намерены всячески содействовать американским властям для того, чтобы они смогли составить полную картину произошедших событий, — пишет Цукерберг.

Квартальная выручка Facebook в третьем квартале 2017 финансового года впервые превзошла $10 млрд и составила $10,33 млрд, это на 47% больше, чем за аналогичный квартал 2016 года. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 79% в годовом измерении и составила $4,71 млрд, или $1,59 на акцию.