Как стало известно "Роем!", в "Ростелеком" перейдет ряд менеджеров банковской группы "Открытие" во главе CIO - Кириллом Меньшовым. Об этом знает два источника, знакомых с ситуацией в телеком-операторе. Представитель "Ростелекома" отказался от комментариев.

В "Ростелеком! переходит часть ИТ-команды "Открытия" во главе с CIO - Кириллом Меньшовым. Ростелеком трансформируется в ИТ-организацию, это направление курирует Владимир Кириенко. Кадровые изменения продиктованы необходимостью проведения серьёзных преобразований, для осуществления которых Ростелеком уже с начал года формирует сильную команду менеджеров. Частью этой команды станет ИТ-менеджмент "Открытия", - говорит один из источников.

29 сентября 2016 года Владимир Кириенко, сын известного государственного деятеля Сергея Кириенко, был назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома». Он стал вторым лицом в компании - старше по должности только президент компании.

Кирилл Меньшов работал на топ-менеджерских должностях в компаниях CBOSS и Yota, в 2013 году устроился на работу в банк «Открытие», где занял пост заместителя ИТ-директора. В мае 2015 был назначен директором по информационным технологиям.

Группа "Открытие" проходит процедуру санации. 5 октября гендиректор Qiwi Сергей Солонин объявил, что его компания купила у открытия бренды Рокетбанка и «Точки». Также Солонин уточнил, что возможно, персонал Рокетбанка и «Точки» будет переведен в Qiwi.