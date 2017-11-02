Бизнесмен Евгений Пригожин заявил РБК, что ни принадлежащая ему компания «Конкорд», ни иные структуры «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». Бизнесмен отказался оценить работу «фабрики троллей» в американском сегменте интернет, «поскольку никак не связан с данной структурой».

Нам неизвестны причины возможного введения новых санкций со стороны США. Мы также не понимаем, какое отношение к расследованиям в официальных инстанциях США имеют фирмы, принадлежащие Евгению Пригожину, — заявил представитель бизнесмена.

Сегодня стало известно, что Google удалил из новостной выдачи «Федеральное агентство новостей», а также новостные сайты «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ» и «Политэксперт». Все эти СМИ по данным РБК контролируются Пригожиным.