Основатель «дейтинговой империи» оказался главой и основателем стартапа Stereo. «Как поняли в Daily Telegraph, это приложение, которое позволяет пользователям участвовать в голосовых чатах и слушать разговоры между друзьями и знаменитостями», передаёт британская газета.

Приложение выглядит как каталог подкастов и стримов, которые можно просто слушать, присоединяться к ним или начинать свои. Вместо имён и фотографий у пользователей никнеймы и кастомизируемые аватарки, на них можно подписываться и связываться с ними. Приложение обещает автоматически подыскать пользователю оптимальных партнёров для разговора.

Каждую неделю среди пользователей разыгрывают $25 тысяч, деньги платят тем, чьи беседы становятся популярны и попадают в топ рейтинга.

«Приложение попытается повторить успех Clubhouse -- приватной аудио-социальной сети, популярной среди светской элиты Долины и оцениваемой в $100 млн», пишет Telegraph. Пресс-служба Stereo утверждает, что у них «гораздо более глобальные и достижимые амбиции», чем у Clubhouse. Они хотят «создать глобальное сообщество визионеров (sic!, прим.ред.) и позволить им обмениваться идеями, чтобы миллионы слушали, участвовали и учились».

Андреев продал Badoo и Bumble в прошлом году за $3 млрд. Из-за соглашения о неконкуренции с покупателем он не имеет права запускать новые дейтинговые сервисы. Stereo разработал бывший сотрудник Badoo Артур Нугуманов, компания зарегистрирована в Великобритании. Официальный запуск пока не состоялся, но у бета-версии под Андроид уже 50+ тыс загрузок.