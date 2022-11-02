Wildberries объявил, что инвестирует 13,7 млрд рублей во время международной распродажи «День холостяка» («Всемирный день шопинга»), который пройдет на площадке с 2 по 14 ноября 2022 г. Общий объем затрат Wildberries в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов составит около 13,7 млрд руб. — это максимальный показатель за всю историю компании. Инвестиции позволят представителям бизнеса, участвующих в распродажах, нарастить объемы реализации своей продукции, говорится в сообщении маркетплейса.

Это существенно больше, чем тратят на подобные акции конкуренты, к примеру в сентябре Ozon впервые озвучил инвестиции в продвижение продавцов на распродажах: 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11. В прошлом году Wildberries объявлял, что увеличил размер инвестиций в проведение крупных распродаж «День Холостяка» и «Черная пятница» в 5,3 раза по сравнению с прошлым годом — до 8 млрд руб. При этом важно понимать, что озвученные «инвестиции», это прежде всего уменьшение комиссии площадки, то есть реальных денег компании не вкладывают ни копейки. При этом внутреннее ценообразование маркетплейса совершенно непрозрачно, комиссия считается отдельно для каждой категории товаров, или даже каждого отдельного магазина, поэтому проверить озвученные цифры инвестиций невозможно.