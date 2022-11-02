Холдинг Veon, владеющий российским оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), заявил о намерении выйти из актива. Иностранное происхождение акционера наложило на оператора множество ограничений в текущей политической ситуации, признают в «Вымпелкоме». В частности, компания потеряла доступ к госзаказу. Источники «Ъ» утверждают, что речь идет о передаче управления российским бизнесом топ-менеджменту. Передача актива в российскую юрисдикцию, полагают юристы, позволит Veon избежать возможных санкций, а «Вымпелкому» — удовлетворить требования регулятора. В частности, с учетом принятых ранее поправок к закону о госзакупках с 2023 года ведущие бизнес в РФ структуры международных групп компаний с долей прямого или косвенного владения более 10% не смогут участвовать в госзаказе. В сентябре Минцифры попросило сделать исключение для «Вымпелкома», чтобы он смог поставлять услуги ведомствам до 1 января 2024 года. С 2018 по 2022 год включительно компания участвовала в качестве подрядчика по госзакупкам общей стоимостью 9,2 млрд руб.

Российским «Вымпелком» владеет нидерландский холдинг Veon, 25% которого принадлежит Letterone Holdings. Учредители Letterone Holdings Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также член совета Петр Авен находятся под западными санкциями с весны 2022 года. В мае Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельцев LetterOne. В годовом отчете Veon говорилось, что репутация холдинга пострадала «в результате связи подсанкционных лиц с крупнейшим акционером». В августе компания также допустила, что ей придется остановить развитие сетей в России из-за санкций. Veon тоже заявлял, что изучает возможность оптимизации активов на «неподходящих» рынках. Ранее, в июне Veon продал актив в Грузии местному бизнесмену, до 2023 года планируется продажа башенных активов в Бангладеш, Пакистане и Украине. После объявления о продаже российского бизнеса котировки Veon взлетели на 21,73% на открытии торгов в среду, 2 ноября, и на 10:36 мск достигли отметки ₽27,45 за акцию, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Впоследствии рост котировок ускорился — к 11:29 мск стоимость акций поднялась до ₽31,55, что на 39,91% выше уровня закрытия торгов 1 ноября.