«Аквариус» запустил производство российских мониторов на своих заводах в Твери и Шуе. В реестр Минпромторга была внесены две офисных модели мониторов Aquarius B27F1с диагональю экрана 27 и Aquarius B24F1 — с диагональю 23,8 дюйма. Линейка офисных мониторов состоит из двух моделей Aquarius B27F1с диагональю экрана 27 и Aquarius B24F1 — с диагональю 23.8 дюйма. «Заявленные модели будут производиться на базе собственных производственных комплексов в Шуе и Твери, мощность которых сегодня составляет 1,5 млн различных устройств в год», — отметила Ольга Шернек, директор дирекции по продукции «Аквариус». По ее словам, к концу 2025 г. мощности заводов вырастут до 2,5 млн устройств в год. Компания уже отгрузила мониторы по предзаказу со своего склада. До конца 2023 г. планируется обработать новые заказы.

«Аквариус» производит серверы, системы хранения данных (СХД), ПК, планшеты, моноблоки, принтеры и МФУ. Помимо этого, компания занимается разработкой системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. У «Аквариуса» есть два завода: в Шуе и Твери. Инвестиции в развитие первого для увеличения мощностей составили около 1,5 млрд руб. В июне 2023 г. «Аквариус» нарастил производственные мощности своего завода в Шуе по выпуску материнских плат в два раза — до 1,2 млн штук в год. Завод в Твери заработал в октябре 2022 г. «Аквариус» приобрел этот завод у американского производителя электроники Jabil. Общая площадь купленного производственного комплекса составила 27 тыс. кв. м.