О новом подходе к заказам на фрилансе

Идея создания Kwork родилась от проблем, с которыми мы сталкивались регулярно при работе с фрилансом в рунете. Отсутствие адекватного ценообразования (разница в оплате в десятки тысяч рублей). Отсутствие защиты интересов того, кто платит (всегда есть риск, что фрилансер пропадет вместе с предоплатой). А длительные обсуждения и переговоры, бесконечное оформление технического задания? В 2015 году мы решили, что пора это менять. И запустили Kwork.

Kwork — фриланс-сервис нового формата. Это магазин услуг «Всё по 500 рублей». Продавцы-фрилансеры сами определяют, какой объём работы они выполнят за эту сумму. А покупатель-заказчик выбирает и заказывает нужную ему услугу в магазине. Никаких переговоров и тендеров, цена и результат предельно понятны.

В 9 из 10 случаев заказов на фрилансе необходимо решить срочные и простые задачи: нарисовать логотип, разработать дизайн визитки, исправить ошибки в верстке сайта, подобрать ключевые запросы. Для таких заказов совсем не хочется тратить время на подбор исполнителя, выяснять адекватную цену. Нужен только быстрый результат.

Кейсы покупателей Kwork

На примерах реальных покупателей Kwork мы покажем, как просто и эффективно решать задачи интернет-бизнеса с помощью заказов на Kwork.

Сэкономил 50 тыс. рублей на оформлении документов для бизнеса

Максим И., генеральный директор компании МаксМаркет

Давно вынашивал идею о своем интернет-бизнесе. Хотелось подойти к этому ответственно, открыть его не просто на коленке, а продумать идею, иметь бизнес план. Перед открытием стояли такие задачи:

составить бизнес-план и презентацию для клиентов,

подготовить клиентский договор,

написать маркетинговый план,

заполнить данные на сайте,

отредактировать фотографии для сайта.

Эти задачи выполнить мне было не под силу: часть из них вне моей компетенции, а часть занимает слишком много времени. Для начала нашел фирму, которая занимается оформлением документов. Подсчитал и выполнение всех работ обошлось бы в 55 000 рублей.

В интернете узнал о сервисе Kwork. Любая услуга по 500 рублей. Ознакомился с отзывами — отзывы впечатлили. Принял решение попробовать Kwork в деле. Оказалось не зря. На выполнение всех работ у меня ушло не более месяца и 4000 рублей.

Предприниматель всегда говорит цифрами. Поэтому покажу сводную таблицу по тратам в Kwork и по ценам, которые предлагали в фирме:

Услуга Цена в фирме Заплатил в Kwork Бизнес-план от 30 000 руб. 500 руб. ( +500 руб. организационный план) Презентация 5 000 руб. 500 руб. Маркетинговый план 10 000 руб. 500 руб. Составление договора 6 500 руб. 500 руб. ( +500 руб. приложение к договору) Заполнение данных на сайте 3000 руб. 500 руб. Редактирование фото для сайта 700 руб. 500 руб. Итого 55 200 руб. 4 000 руб.

В результате, на начальном этапе я сэкономил больше 50 тыс. руб, быстро запустил свой бизнес. Сейчас я активно работаю над продвижением сайта, поэтому сервис мне еще очень поможет.

Купил iPhone 7 на сэкономленные деньги

Борис, директор компании «Безопасность52», sb-max.ru

В 2013 году я запустил свой проект по системам безопасности. Постепенно проект стал приносить небольшой доход. Поэтому я решил вкладывать в сайт больше сил, чтобы в перспективе получать хороший и стабильный доход.

В первую очередь, нужно было сделать адаптацию сайта под мобильные устройства. И потом уделить больше внимания продвижению сайта. Решил обратиться в компанию, где заказывал сам сайт. Адаптация стоила от 40 тыс. руб, продвижение 25 тыс. рублей.

Услуга Цена в компании Заплатил в Kwork Адаптация сайта 40 000 руб. 1500 руб. ( 500 руб. за 1 страницу , заказал 3 кворка) Продвижение сайта 25 000 руб. в месяц 1000 руб.(2 кворка) Логотип 6 000 руб. 500 руб. Аудит сайта 5 000 руб. 500 руб. Итого: 76 000 руб. 3 500 руб.

Вышла впечатляющая сумма — больше 70 000 рублей. На сэкономленные деньги я решил не откладывая приобрести iPhone 7 и купил его одним из первых.

Об экономии времени и денег

Малый бизнес активно пользуется услугами фриланс-биржи. Экономия средств и времени при работе с Kwork очевидна. Экономия очень важна для представителей малого бизнеса: бюджеты на создание, продвижение сайтов малы, а идти вперед нужно.

Успех измеряется в цифрах. Проект востребован. За год работы сервис стал третьим на рынке фриланса в России Смогли ли мы дать, что-то большее чем очередную фриланс-биржу? Надеемся, что да.