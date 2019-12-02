В мобильном приложении «Яндекс» появился раздел «Зеркало» — ссылка на одноимённый набор материалов, который сам Яндекс описывает как:

Все о стиле жизни, лучшее о моде, красоте, здоровье, карьере и образовании, материалы об отношениях, семье и детях, новости из жизни успешных людей, советы и лайфхаки от экспертов, статьи о доме, досуге и путешествиях, новости культуры, интервью, коллекции вдохновляющих фотографий.

Материалы в разделах: Стиль, Здоровье, Жизнь, Дети, Культура, Люди, Отношения и «Главное» — это снипеты-ссылки на публикации в популярных российских онлайн-медиа. От себя Яндекс добавляет к ссылкам возможность их оценить или обсудить непосредственно на Яндексе.

«Зеркало» логично дополняет другие медийные проекты поисковика, где авторство материалов, в подавляющем большинстве случаев, принадлежит не Яндексу.

2 года назад Яндекс дополнил главную страницу Дзеном и телевидением (нынешнее название — Яндекс.Эфир). В 2019-м на стартовой поисковика можно найти кино, дочерний auto.ru предлагает почитать «Журнал» (в 2015-м, спустя год после покупки проекта Яндекс уволил всю редакцию, тогда поисковику виделось будущее сервиса вне медиа).

Проекты обвешаны рекламой, однако их роль заключается не в прямых заработках с объявлений, а, скорее, в удержании аудитории на платформе Яндекса. Даже если у посетителей нет сиюминутной необходимости или заинтересованности в поиске. Модель известна по главным страничкам конкурентов из Mail.ru и Рамблера, где поиск — лишь одна строчка, рядом с многочисленными ссылками на медиапроекты.