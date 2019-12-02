Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил учредить автономную некоммерческую организацию "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"". По оценкам ответственного редактора научного издательства Большой российской энциклопедии Сергея Кравеца на создание государственной цифровой энциклопедии потребуется 2 млрд рублей и 33 месяца (первые версии появятся раньше). Полномочия учредителей "Энциклопедии" будут осуществлять Правительство РФ и Роспечать.

В 2016-м премьер-министр инициировал создание рабочей группы по вопросам разработки Национального энциклопедического портала. Гендиректор Российской национальной библиотеки Александр Вислый называл bigenc.ru потенциальным конкурентом "Википедии". К идее энциклопедии высшее руководство страны в очередной раз вернулось в ноябре 2019, после того, как президент Путин публично заявил, что Википедия и поисковики не способны гарантировать достоверность данных — это может быть опасно для школьников.

По госпрограмме Информационное общество образовательный государственный конкурент Википедии должен был появиться в 2011 году, чего не произошло. Ещё одним "медведевским" (тогда президентским) проектом того же года должна была стать историческая госвикипедия, с возможностью размещения материалов посетителями.

Позднее, в 2015-м "Большую историческую энциклопедию" пообещал запустить министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Привычной Википедией министр был недоволен: "Что там пишут, не мне вам рассказывать". Александр Бисеров, замглавы Рособрнадзора шутил: "Я бы Википедию запретил […] наложил бы на нее цензуру".

Раздражение сторон можно считать взаимным. Летом 2019 Википедии пришлось почистить состав участников от группы проправительственных авторов — их правки вызвали сомнение лидеров российской части Вики.