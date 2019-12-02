Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил учредить автономную некоммерческую организацию "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"". По оценкам ответственного редактора научного издательства Большой российской энциклопедии Сергея Кравеца на создание государственной цифровой энциклопедии потребуется 2 млрд рублей и 33 месяца (первые версии появятся раньше). Полномочия учредителей "Энциклопедии" будут осуществлять Правительство РФ и Роспечать.
В 2016-м премьер-министр инициировал создание рабочей группы по вопросам разработки Национального энциклопедического портала. Гендиректор Российской национальной библиотеки Александр Вислый называл bigenc.ru потенциальным конкурентом "Википедии". К идее энциклопедии высшее руководство страны в очередной раз вернулось в ноябре 2019, после того, как президент Путин публично заявил, что Википедия и поисковики не способны гарантировать достоверность данных — это может быть опасно для школьников.
По госпрограмме Информационное общество образовательный государственный конкурент Википедии должен был появиться в 2011 году, чего не произошло. Ещё одним "медведевским" (тогда президентским) проектом того же года должна была стать историческая госвикипедия, с возможностью размещения материалов посетителями.
Позднее, в 2015-м "Большую историческую энциклопедию" пообещал запустить министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Привычной Википедией министр был недоволен: "Что там пишут, не мне вам рассказывать". Александр Бисеров, замглавы Рособрнадзора шутил: "Я бы Википедию запретил […] наложил бы на нее цензуру".
Раздражение сторон можно считать взаимным. Летом 2019 Википедии пришлось почистить состав участников от группы проправительственных авторов — их правки вызвали сомнение лидеров российской части Вики.
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То, что школьникам рассказывают по YouTube, тоже не гарантированно достоверно — это может быть опасно для них! Тут требуется государственный, достоверный источник видеоконтента. Ой, погодите — он же уже есть, это телевидение. Только школьники что-то не пользуются, вот беда.
>Только школьники что-то не пользуются, вот беда.
Зато они вполне успешно манипулируются на ютубе, смотрят ровно то, что большим дядям и надо, о том, как проклятые чиновники разворовывают Россию матушку. Красную тряпку видят, а тореадора нет…
Классика, пенсионерам с первого канала рассказывай о происках злых американцев. Молодняку на ютубе о воровливых чинушах — разделяй плебс на ватников и либерастов. Живи поживай, миллиарды наживай.
Всем хороша эта политическая конструкция, устойчивая, грамотно канализирующая любой гнев. Один изъян — молодежь сваливает, значит система деградирует, способность держать внешний удар падает, а он будет, обязательно…
В свете сегодяшних новостей про любовницу госбанкира эти два миллиарда, конечно, уже не так впечатляют.
это конечно вообще цырк. Воображение курицы. Имея всю кучу сверхдорогостоящих ништяков — привинтить зачемто табличку на скамейку за 10К.
Видимо, это то, чего в сказке Пшукина об рыбаке и старухе мы не увидели — там старуха вернулась к корыту, пожелав невыполнимого. Поэт показал скудость фантазии. А если бы таки ее сделали владычицей морскою, то она бы зажарила рыбу и сожрала. Вот это был бы реально крутой финал, без банального разбитого корыта.
Проект проф. Выбегалло просто превзошел все мыслимые параметры)))
По сравнению с «доходами» олигархов, эти расходы на любовниц жалкие копейки.
Чем доход олигарха от продажи общих ресурсов отличается от дохода воровливого чиновника?
Тем, что он кратно, на несколько порядков больше, следовательно, требуются надежная красная тряпка в виде всяких костиных, чтобы быка (плебс) отвлечь от тореадора.
Работает!
Оратор выше ^ прав. Старшие намеренно выпускают «Костиных» на потребу дурноголовой хипстоте. Но и без шоу «Навальных» понятно, что ни при каких условиях, что при капитализме, что при сословном укладе — госчиновник (глава госбанка) не может иметь яхту круче, чем яхты у Путина или у Усмановых. Чиновнику — это просто не по чину. А тем более подобную яхту не может иметь та или иная «Кабаева». Даже у самого старика Кабаева — такой яхты, де-юре, нету. Да и вообще — чиновник же не может быть так же богат, как предприниматель… Влиятелен? Да, он может быть бесконечно влиятелен. Даже в условиях лёгкого авторитаризма, как у нас — это он может. Чиновник, офигенный миллиардер? Нет.
Люди намеренно выпускают на арену тех или иных «Заде», как красную тряпку, что бы плебс с Бульварного кольца знал спущенное сверху разрешение: «а кого сегодня правильно ненавидеть?» (не Грефа же с Шойгу — правильно?),
Один из интернет-классиков во времена оно писал (с тех пор поменялись комедианты, но лавочка за десять штук в Нью-Йорке, вместо шасси самолёта — она осталась):
кстати, данный тред с этой циклопедией — какраз наглядынй тот самый симптом синдрома отмирания, по поводу какбы отсутствия какового (угасания) хорохорился И.С.
Оно самое, умирание, и есть. Ибо циклопедии и их формат в инете сложился, развивается, пользователи пользуют на всех языках и во всем мире, статьи совершенствуются, методы их создания также.
И тут предлагается оцифровка локальной книги, узкой группой за фиксированные бюджетные средства. Что само какбы по всем пунктам диаметрально противоречит мировым интернет-трендам. Результат (дорогой и бессмысленный, а в ряде случаев — просто будет смех и грех) заранее предсказуем.
Но какая то фатальная жадность, в сочетании с психозом реконструктора, заставляет эту затею затевать. Неудержима эта страсть.
Кстати, сейчас уже можно классифицировать бред реконструкторства как подвид каргокультизьма. Или наоборот.