Яндекс.Маркет (совместное предприятие Сбербанка и Яндекса) в ноябре 2018 открыл кроссбордерную «дочку» — витрину с турецкими товарами Bringly (позднее на площадке появилось немного товаров из других стран Европы и типовые предложения китайцев). Популярности проект не получил. К октябрю 2019 маркетплейс Сбера и Яндекса простился с директором по международному развитию и вице-президентом SberX, ответственным за партнерства с иностранным e-commerce. В первой половине 2019 владельцы перестали поддерживать маркетплейс рекламой и его посещаемость упала с 3 млн человек в марте до 160 тысяч в сентябре (для сравнения, в «дни шопинга» 11−12 ноября 5 млн россиян купили более 30 млн товаров на российской витрине Aliexpress). Судьба Bringly была предрешена. Сегодня витрина прекратила принимать новые заказы.
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, СП Яндекса и Сбербанка потратило на продвижение Bringly около 500 млн руб из 30 млрд инвестиций госбанка.
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Надо просто смотреть, на каких конфигурациях входит Сбер. Он даёт деньги, срока год, и если всё будет хорошо — ещё больше денег
Брингли за год не осилил. Ну закрыли.
Пол-ярда, не осилили….
Это же как прекрасно в нашей стране.
Але, редакция!
А слабо выкатить анализ взлета joom и падение bringly?
В сущности, проекты одинаковы. Почему у одних получилось, а другие загнулись? Ведь денег на bringly могли явно больше потратить чем на joom…
Круто они 500 млн распилили на рекламе, если я за 1 год, первый раз слышу о так называемом bringly. Интересно где они «рекламировались». С другой стороны 500 млн рублей за 1 год это не так уж и много если брать в расчет 1.5млт в день на контекстную рекламу.
На гос. деньги чрезвычайно трудно эффективно рекламироваться, 100500 соблазнов тупо распилить через агентов, государственное — значит ничейное.
Новость не очень хорошая, лично для меня, как покупателя. Joom и Ali, в интересных лично мне сегментах не отличаются друг от друга, а на площадке Яндекса было уникальное для нашего рынка предложение турецких тряпок и ботинок, недорого и клево. Кое-какой рекламный гранд не смог донести уникальное предложение до покупателей… А с китайской дрянью, ожидаемо, она точно такая же, как в Ali, естественно не взлететь.
Боюсь дело не в госденьгах, а в том, что толком у проекта не было лидера. При всем уважении — Васильев Слишком часто меняет работу, по моему ему плевать на каждый очередной подведомственный магазин или it компанию.