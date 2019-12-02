Яндекс.Маркет (совместное предприятие Сбербанка и Яндекса) в ноябре 2018 открыл кроссбордерную «дочку» — витрину с турецкими товарами Bringly (позднее на площадке появилось немного товаров из других стран Европы и типовые предложения китайцев). Популярности проект не получил. К октябрю 2019 маркетплейс Сбера и Яндекса простился с директором по международному развитию и вице-президентом SberX, ответственным за партнерства с иностранным e-commerce. В первой половине 2019 владельцы перестали поддерживать маркетплейс рекламой и его посещаемость упала с 3 млн человек в марте до 160 тысяч в сентябре (для сравнения, в «дни шопинга» 11−12 ноября 5 млн россиян купили более 30 млн товаров на российской витрине Aliexpress). Судьба Bringly была предрешена. Сегодня витрина прекратила принимать новые заказы.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, СП Яндекса и Сбербанка потратило на продвижение Bringly около 500 млн руб из 30 млрд инвестиций госбанка.