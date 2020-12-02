Фондовая биржа NASDAQ обратилась к американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с предложением обязать размещающиеся на NASDAQ компании иметь в совете директоров хотя бы одну женщину и/или представителя «недопредставленного меньшинства», например, LGBTQ+.

В случае одобрения SEC новые правила листинга потребуют от компании публичного раскрытия прозрачной статистики diversity в совете директоров. Кроме того, правила потребуют от большинства размещенных компаний иметь в совете директоров, или объяснить причины их отсутствия, как минимум двух diverse-директоров, включая одного из них, идентифицирующего себя как женщину, и одного, идентифицирующего себя как представителя либо недопредставленного меньшинства, либо LGBTQ+. Иностранным и мелким компаниям достаточно будет иметь двух женщин в совете директоров.

Требование публично раскрывать сексуальную ориентацию членов совета директоров может противоречить законодательству, отмечает американская пресса. По оценке NASDAQ, у 80%-90% компаний уже есть женщина в совете директоров, но только примерно у четверти есть оба требуемых директора.

В случае принятия правил компаниям надо будет в течение года раскрыть статистику по разнообразию в руководстве. Одного из представителей меньшинств надо будет завести в течение двух лет. Делистинга за несоответствие требованиям компания сможет избежать, если объяснит его причины.

NASDAQ готов помочь компаниям найти себе «разнообразного» директора в базе BoardEdge своего партнёра Equilar. В ней зарегистрирован миллион «высококвалифицированных, готовых к входу в совет директоров, разнообразных кандидатов», их можно искать по таким критериям, как пол, возраст, этническая принадлежность.

Из российских технологических компаний, которые торгуются на NASDAQ, только у Veon совет директоров состоит из белых мужчин

У планирующего размещение в 2021 году онлайн-кинотеатра IVI в совет директоров недавно вошла Марина Жигалова, до этого 13 лет возглавлявшая Disney в России и СНГ. У Mail.ru Group в совете директоров есть женщина и кореец, впрочем, компания торгуется на Лондонской бирже (как и «Тинькофф»). Яндексу гендерное разнообразие обеспечивает Эстер Дайсон, а «Хедхантеру» -- Ольга Филатова. У Ozon в совете директоров как минимум две женщины, а у Qiwi -- три.

Ранее банк Goldman Sachs объявил, что не будет «выводить на IPO» компании без хотя бы одного разнообразного директора. В Калифорнии принят закон об обязательном наличии меньшинств в руководстве компаний со штаб-квартирой в этом штате. В Германии требуется хотя бы одна женщина, если директоров больше трёх. В Норвегии, Исландии, Испании, Франции женщины должны составлять как минимум 40% высшего руководства.

Сам NASDAQ стал первой глобальной биржей, назначившей женщину главой компании.