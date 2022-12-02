В группе компаний IBS ввели классификацию стран, откуда сотрудник может или не может работать дистанционно, рассказал в интервью РБК гендиректор IBS Григорий Кочаров. По его словам, все страны разделили на несколько категорий: «запрещенные», «допустимые» и дружественные. К последним относятся Россия и дружественные страны; к запрещенным — страны, которые негативно относятся к России, ввели санкции в отношении российских компаний или входят в НАТО, ЕС и т.д.; к допустимым — нейтральные страны. «Все, кто уехал в запрещенные страны, должны были вернуться в Россию до 10 ноября. Мы их предупредили, что, если они не вернутся, значит, будут уволены. Все, кто уехал на допустимые территории, до 1 января должны принять решение, что они будут делать дальше — останутся там, переедут в Россию или на разрешенную территорию. Если они остаются на допустимых территориях после 1 января, то мы будем вынуждены их уволить. Тех, кто находится на разрешенных территориях, мы также стараемся вернуть в Россию или хотя бы сделать их поездку временной», — рассказал Кочаров.

По словам источников, негласные рекомендации сотрудникам воздержаться от поездок в недружественные страны выпустили практически все госкомпании, кроме того, из-за постоянных DDoS атак на свои сервера многие крупные российские частные компании закрыли доступ к своим онлайн-ресурсам для иностранных IP. Таким образом, если прямого запрета на работу из-за рубежа и нет, то делать это технически достаточно сложно. После начала специальной военной операции на Украине Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) оценила, что по результатам «первой волны» миграции из России уехали около 50–70 тыс. ИТ-специалистов, а «во вторую волну», в апреле, могли уехать еще 70–100 тыс. В «Руссофт» ожидали, что по итогам первого полугодия из России уедут около 40 тыс. айтишников, но впоследствии заявили, что реальное число уехавших составило около 25 тыс. При этом в конце весны представители Минцифры и правительства говорили, основываясь на данных сим-карт, что часть уехавших специалистов — до 85% — вернулись в Россию.