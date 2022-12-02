Стала слишком часто попадаться реклама Яндекс.Директа, продвигающая запрещённые его же правилами продукты и услуги, зачастую опасные для жизни, а также оголтелую шизотерику.



Ну или так:

Клик на три точки помогает убедиться, что это действительно Директ:

Есть даже информация о рекламодателе, из которой можно сделать вывод, что пользователи не слишком им довольны. Зато у него запущено уже 150 кампаний, что мешает предположить случайный пропуск одного объявления потерявшим концентрацию модератором.

Правила Директа недвусмысленно запрещают такие объявления:

Равно как и рекламу мухоморов,

... которые благополучно рекламируются.

Да, muscaria и pantherina -- это именно мухоморы.

Впрочем, есть и другие варианты:

Решение запретить рекламу мухоморов кажется довольно-таки обоснованным: за последние месяцы стали известны несколько случаев отравления людей психоактивными грибами, в том числе купленными в интернете. В ноябре этого года москвичка попала в больницу с отравлением мухоморами, заказанными на Wildberries. Женщина рассказала, что хотела получить удовольствие. В октябре того же года подросток приобрел мухоморы на некой "интернет-странице международного агрегатора" и съел шляпку гриба, едва успев выйти из пункта выдачи заказов. Очнулся в больнице.

По закону "грибы, которые относятся к ядовитым и несъедобным, не подлежат включению в состав каких-либо пищевых добавок", напомнил главный санитарный врач Красноярска. Руководитель наркологической клиники некто Исаев рассказал Ленте.ру, что хотя истории про отравления грибами для него выглядят забавно и нелепо, он считает нелишним запретить их продажу в России, потому что сейчас мухоморы можно купить "практически на любом маркетплейсе". Томский филиал "Аргументов и фактов" провёл целое расследование вопроса и узнал, что мухоморы стали популярны у населения региона. Издание связалось с продавцом грибов, который заявил, что они лечат всё, даже опухоли.

Собственно, реклама медицинских услуг и лекарственных средств должна сопровождаться дисклеймером о потенциальной опасности и необходимости консультации с врачом. Этот дисклеймер часто автоматически приклеивается к самым далёким от медицины объявлениям (редакция Roem.ru недавно видела его на ролике, в котором кондитер ест пищевую декоративную бумагу). Но целительные мухоморы им не сопровождаются, как и более экзотические медицинские услуги:

Также интересно, распространяется ли запрет рекламы оружия на рекламу защиты от психотронного оружия: