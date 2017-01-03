Родители девочки, которую насмерть задавила машина, подали в суд на корпорацию Apple. Потому что, предположительно, водитель звонил по FaceTime на своём iPhone во время несчастного случая. В иске родители указывают, что компания должна была ввести функцию автоматического отключения приложения для видеосвязи во время вождения машины — Apple подала документы на получение патента на такую функцию в 2008 году.

Несчастный случай произошёл в канун Рождества 2014 года. Пятилетняя девочка Морайя Модисет скончалась после столкновения. Иск подан «вследствие того, что ответчик не смог создать более безопасный вариант дизайна приложения, который был заявлен в заявлении на получения патента от декабря 2008 года». Сам патент компания получила в апреле 2014 года.