Надеюсь, что не вся руководящая часть it-бизнеса сидит с утра до вечера на склонах снежных гор или тестирует свою способность ежедневно встречать Новый год в течение всех праздников, поэтому предлагаю тем, кому надо держать свою нейронную сеть в тонусе, поучаствовать в обсуждении идей для нового бизнеса.

Возможно, мы сделаем в результате что-то вместе, возможно вы родите идею миллиардной компании и реализуете ее самостоятельно, возможно просто отвлечетесь от оливье на пару часов и сохраните здоровый вес.

Уже пару месяцев я размышляю над сферами, где напрашивается драматическое улучшение потребительского опыта или заметный прорыв в сервисе или ценах. Я проделал некоторую исследовательскую работу и отобрал отрасли, в которых как мне кажется, назрели серьёзные изменения, но пока они ещё не произошли. При этом я выбирал только те, где навскидку возможны изменения за счёт внедрения моделей, связанных с интернетом или несложных технологических усовершенствований. К примеру, строительство домов — сектор, в котором инновации кажется в последний раз были у египетских фараонов при возведении пирамид, явно нуждается в улучшениях, но вряд ли там интернет-бизнес совершит переворот — скорее уж роботы непосредственно перед истреблением человечества настроят нам дешевых и удобных домов.

Что я предлагаю: либо написать, как вам видится кардинальное улучшение в одной или нескольких из перечисленных отраслей, либо накидать ещё идей, где возможны такие улучшения.

Результаты нашего импровизированного мозгового штурма будут публичны, а потому доступны и бесплатны для всех желающих — надеюсь, у меня в друзьях нет оленей, которые прибегут писать «ишь, чего захотели — идеи им бесплатно свои гениальные напиши!!» — для оленей на всякий случай обращаю внимание, что они тоже могут воспользоваться идеей и сделать бизнес на ее основе. Как показывает весь богатый предпринимательский опыт — без реализации стоимость идеи близка к нулю. Ну и я во избежание оленьих обвинений свой список идей сразу выкладываю.

И да, пожалуйста, шарьте, пост — вдруг кто-то из ваших друзей найдёт тут идею и станет миллиардером — сможете потом долю требовать: будут доказательства, что это именно вы тот самый пост расшарили!) ну или хотя бы оленей вычислите среди френдов!

Так вот, краткие результаты моих изысканий в виде списка «проблемных» отраслей выглядят примерно так:

1. Ремонт квартир — боль клиентов в этой отрасли очевидна. Уже появились компании, предлагающие типовой ремонт по сниженной цене (типа sdelano.ru или kvadrim), скоро появятся и маркетплейсы для таких решений. Но я думаю, что отрасль ждут более яркие инновации за счёт изменения бизнес-модели, как это произошло в мебели эконом-класса с появлением ИКЕА.

2. Детские товары — несмотря на гигантский объём этой отрасли, любой родитель понимает, что качество предложения в ней напоминает турецкий базар — вроде всего много, но купить ничего не хочется. При этом отрасль очень фрагментированная и возможно в ней нужна какая-то оригинальная бизнес-модель, типа краудсорсинга кастомных «умных» игрушек.

3. Услуги для детей — тут вообще полный хаос, по крайней мере в нашей стране: либо кошмарный государственный сектор либо частники-дилетанты. Тут явно требуется свежий взгляд.

4. Продажа вторичной недвижимости — очень двуликая отрасль: с одной стороны гиперконкуренция среди сайтов объявлений, с другой — по-моему придуманная еще испанскими инквизиторами схема работы через агентов, получающих за свою сомнительную деятельность космические деньги! Что-то явно тут не так. На западе есть интернет-агенства, работающие по фиксированной ставке, а не за процент, но мне кажется, это только начало. Да хотя бы сделать рейтинги агентов — уже рынок вздрогнул бы!

5. Продажа новых квартир — это другой немного сегмент по сравнению с предыдущим, так как он B2C, а не C2C, к тому же квартиры нельзя почти никогда увидеть вживую. Начал появляться VR в этой отрасли, но это только одна сторона медали. Мне кажется, основной потенциал роста там — в лидогенерации продаж.

6. B2B small business marketplace — написал по-английски, так как так оно понятнее. Сейчас стратегия закупок расходных материалов, питания и всего остального в любом небольшом или среднем офисе может быть сформулирована кратко как «Маша офис-менеджер всегда там брала» или «наш Миша-охранник посоветовал». ни сервиса, ни прозрачности, ни мало-мальской конкуренции динозавру-комусу, который сам наверное не понимает, почему ещё до сих пор живой.

7. Вино. Это отрасль с миллиардными оборотами в мире, при этом единственной заметной инновацией является распознавание этикеток с рейтингом вин. Почему до сих пор так сложно купить вкусное вино? Можно же сделать классификацию по типам вкусовых предпочтений и как-то объединять вина в такие группы? Там довольно много нюансов, связанных с развитием вкуса, едой итд, но это же реально проблема, волнующая миллионы — люди бы включились, я уверен!

8. Украшения / золото — тут все просто: почему-то совершенно не развит онлайн-ритейл в этом сегменте, хотя в офлайне он очевидно прет.

9. Страхование — не до конца в курсе, как там в развитых странах, но у нас этот рынок явно может посоперничать с недвижимостью в номинации «ужасы нашего городка». Опять агенты с 30−40%ми комиссиями, никакой прозрачности, надувательство, мелкий шрифт и прочие инновации эпохи дикого накопления отрицательного капитала. Добавлю ещё заторможенный менеджмент большинства страховых компаний и мы имеем идеальный сегмент для создания новой звезды.

10. Образование — большую часть дипломов наших ВУЗов можно смело использовать в качестве подставки под кофе: их полезность для реального бизнеса примерно эквивалентна диплому артиллерийского училища если вы собрались поучаствовать в кибер-войне. Руководству большинства компаний нужны люди, которые учатся постоянно, их учеба имеет двустороннюю связь с выполняемым функционалом, планами развития и прогрессом других сотрудников, реальную отдачу в эффективности. Где такие институты?!

11. Онлайн репутация — тема довольно очевидная, но не понятно с какой стороны к ней подступиться, чтобы не умереть в бюрократической возне. Идея проста — если у каждого человека будет некий онлайн «паспорт», которым он подтверждает свои действия, к паспорту может быть привязана его «карма», которая определяет можно ли с ним иметь дело (для онлайн сделок), его кредитный или страховой рейтинг, качество его услуг как сотрудника итд. Все это вступает в определённое противоречие с некоторыми законами о неприкосновенности личной жизни, персональных данных итп, но в случае добровольного раскрытия информации работать вполне может.

12. Оценка эффективности программистов. Думаю, тот, кто решит более-менее объективно эту задачу, станет живым идолом всех руководителей it-компаний, а его чучело будут каждый год сжигать по всему миру на день программиста. Одним миллиардом дело точно не ограничится.

Последние две — не дремучие отрасли, требующие инноваций, но я их добавил так как давно ломаю голову над решением этих проблем и красивого варианта пока не нашёл.

Пишите свои мысли и да пребудет с нами котятка! (В смысле — объединяющая сила интернет

Posted by Дмитрий Филатов on Monday, 2 January 2017