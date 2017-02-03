ООО «Яндекс», ООО «Мэйл.Ру» и их рекламодатели получили предписания о нарушении Закона о рекламе от Московского УФАС России. Антимонопольное ведомство выяснило, что через два рекламных гиганта физические лица рекламировали сайты, где продавались «бонги» (рус. «бульбулятор» — устройство для курения) и кальяны.

«К сожалению, участники рекламного рынка продолжают искать способы заинтересовать потребителя своей продукцией, маскируя рекламу запрещенных товаров под иные объекты рекламирования. Пресечение таких попыток является одной из важнейших задач антимонопольного органа», — отметил начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Московского УФАС России Павел Олейник.

С 2013 года в России действует один из самых прогрессивных законов, нацеленный на снижение потребления табака, что признаётся международными экспертами. Россия запретила рекламу не только табачных изделий, но и вредных для здоровья граждан кальянов, трубок и прочих курительных принадлежностей, включая рекламу сигаретной бумаги и зажигалок.